Gece sürünce sabah kırışıklıklar yok oluyor! Botoksa meydan okuyan en doğal yöntem: Yağlar temizliyor

Cildi temizlediği tekrar gündeme gelmeye başladı. Kırışklık olan o bölgede tıbbi bir tedavi olarak kullanılıyor. Kırışklığa karşı olması için ne zaman uygulanmalı?

Genç, canlı, aydınlık ve kusursuz görünen bir cilt herkesin hayâli... Her yaşta genç görünmek istiyorsanız mutlaka cildinize iyi bakmanız gerekir. Bir çok ünlü kozmetik markası tıbbi tedavi diye ürünleri pazarlıyor ama dikkat edilmeli. Çünkü cildinizde zamanla azalan kolajen üretimi cildinizdeki yaşlanma belirtilerinin gözle görülür olmasına sebep olur.

Yani azalan kolajen üretimi ile birlikte kırışıklıklar ve ince çizgiler artar. Bu sebeple yaşlanma karşıtı bakım yöntemlerini uygulamak gerekir. Cilde güç veriyor.



Son yıllarda genellikle herkes kırışıklıkların görünümünü azaltmak için botoks gibi işlemleri tercih etmeye başladı.

Ancak botoks yaptırmadan da cildinizde botoks etkisi yaratabilirsiniz. Vitamin deposu bazı doğal yağlar cildin elastikiyetini koruyor ve cildi sıkılaştırıyor. Desteklediğinin açık olduğunu ifade eden deromotologlardan tavsiye edilen işte cilt bakımınızın olmazsa olmazı olacak doğal yağlardan bazıları...

Zeytinyağı A, D, E ve K vitaminleri içerir. Zeytinyağı tüm vücuda uygundur. Cilde adete nem depolar.

Zeytinyağı cildi nemlendirdiği için dış etkenlere karşı güçlü hale getirir. Cildin kırışmasını engeller. İnce çizgilerin görünümünü azaltır. Cilt konusunda en büyük problemi yok eden tıbbı bir tedavi olarak gündeme geliyor.

Zeytinyağı cildi besler ve hücre yenilenmesini destekler. Koyu cilt lekelerinin görünümünü de azaltır.

Zeytinyağını temiz cildinize masaj yaparak uygulayabilirsiniz ya da kullandığınız nemlendirici kremlerin içerisinde 1-2 damla ekleyebilirsiniz. Gerçek koruma sağlayan bu uygulma yaşlanmanın sonu olacak



Kuşburnu yağı anti-aging koruma sağlama, kırışıklık açma, cilt lekelerini giderme ve leke oluşumunu engellemek gibi konularda son zamanlarda öne çıkan en popüler doğal yağlar arasında yer alıyor. Kuşburnu yağının içerisinde bol miktarda A vitamini bulunuyor.

Kuşburnu yağının O kaynaklı içeriğinden bulunan linoleik asitten kaynaklanır. Güzel bir cilt elde edebilrisiniz.

Olağan dışı bitkisel kökenli bir tür Omega-6 yağ asidi olan linoleik asit, cildin yenilenmesini sağlar. Kuşburnu yağı bu sayede cilt hücrelerini yenileyerek tazeler. Ciltteki koyu lekeleri giderir. Sivilce ve akne izlerini hafifletir. Uzmanlar mümkün olduğunu belirtiliyor.

Kuşburnu yağını cildinizi temizledikten sonra, gece uyumadan önce uygulayın.

Sabah yüzünüzü su ile yıkayın.



Üzüm çekirdeği yağı vücutta östrojen üretimini destekler. Antioksidan açısından çok zengin bir yağdır. Üzüm çekirdeği yağı içerisinde bol miktarda E vitamini barındırır.

Hücre yenilemede etkili linoleik asit içerir. Üzüm çekirdeği yağı çok hafif bir yağ olduğu için gözenekleri tıkamaz. Genellikle tüm cilt tiplerine uyum sağlar.

Üzüm çekirdeği yağı yaşlanma karşıtı en etkili doğal yağlar arasında yer alır. Cildi temizler ve onarır. İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde cildi canlandırır. Cilt bariyerini güçlendirerek dış etkenlere karşı korur.

Temizlenmiş cilde, masaj yaparak, gece uyumadan önce uygulayın.

Sabah yüzünüzü yıkayın ve güneş koruyucu kreminizi sürün.



Jojoba yağı cildin sebum dengesini korur. Hem kuru cilt tipleri hem de yağlı cilt tipleri rahatlıkla uygulayabilir. Jojoba yağı cildin doğal yağı ile benzer bir kimyasal yapıya sahiptir. Bu sebeple ciltle hemen uyum sağlar.

Yağlı cilt tipinde dahi sebum sıvısını dengeler, cilt bariyerini güçlendirir. Çevresel faktörlerin yıkıcı etkilerine karşı cildi korur. Komedojenik yapısı sayesinde akne oluşumuna neden olmaz.

Jojoba yağı cildi nemlendirir ve yumuşatır. Hassas cildi rahatlatır. Cildi nemlendirdiği için cildin erken kırışmasını ve yaşlanmasını engeller.

Jojoba yağını gece uyumadan önce 1-2 damla sürün.

Sabah cildinizi arındırın.

Not: Bu yağları sadece gece uyumadan önce sürmeniz önerilir. Sabah uyandığınızda mutlaka cildinizi arındırmanız ve güneş koruyucu krem sürmeniz gerekir.



1-CİLDİNİZİ TEMİZLEYİN

Kırışıklık karşıtı bakımın ilk kurallarından biri cildi derinlemesine temizlemek. Cildinizi ve gözeneklerini tüm yağ ve kir birikintilerinden temizlemeniz gerekir. Cildinizi her gün cilt tipinize uygun bir jel ya da köpük yardımıyla temizlemeniz gerekir. Böylece cildiniz her zaman daha canlı görünebilir.

Yaşlanma karşıtı bakımların olmazsa olmazı cilt bakım serumlarıdır. C ve E vitamini içeriğine sahip serumları mutlaka cilt bakım rutininize dahil etmeniz gerekir.

Bu serumlar cildi derinlemesine besler, cildin alt katmanlarına kadar nüfuz eder. C ve E vitamini içeren serumlar cildin kırışmasını önler, ince çizgilerin görünümünü azaltır. Cildin erken yaşlanma problemiyle savaşır. Cildiniz her zaman dolgun ve sıkı görünür. Sarkma problemi ortadan kalkar.

Nemsiz bir cilt erken yaşlanır. Kırışıklıklar daha belirgin hale gelir. Cildinizin her gün nem dengesini sağlamanız gerekir. Her zaman neme ihtiyaç duyan cildinizin temizliğini yaptıktan sonra mutlaka cildinize masaj yaparak nemlendirici uygulayın.

Nemlendirici seçimini mutlaka cilt tipinize göre yapın. Cildinizin ihtiyacına göre alacağınız nemlendirici bakım kremiyle cildinizi derinlemesine besleyin ve güçlendirir.

Limon maskesi; Limon, C vitamini içeriğiyle kolajen üretimini destekler. Cildin erken kırışmasını engeller. Aydınlık ve parlak bir görünüm kazandırır.

1 çay bardağı yoğurt ve yarım adet limonun suyunu güzelce karıştırın. Hazırladığınız maskeyi cildinize uygulayarak 20 dakika bekletin. Ardından ılık suyla cildinizi temizleyin

Zencefil maskesi; Antioksidan bakımından çok zengin olan zencefil, cilt sorunlarını giderme konusunda oldukça etkilidir. Cildi besler ve onarır. Cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur.



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlar ise, uygulama sürece boyunca önemli olduğuna dikkat çekiyor. Doğru kullanıldığında güzel sonuçlar elde edebilrsiniz.

Az miktarda zencefil tozu ve 1 yemek kaşığı balı karıştırın. Hazırladığınız maskeyi gerdirerek cildinize uygulayın. 30-45 dakika bekledikten sonra soğuk suyla cildinizi durulayın. Haftada 1 kez uygulayın.

Not: Tam kırışıklıkları tamamen yok eden sihirli bir ürün veya formül yoktur; ancak hyalüronik asit, retinol ve doğal yağlar gibi bazı maddeler cildi sabaha kadar nemlendirip dolgunlaştırarak ince çizgilerin görünümünü geçici olarak azaltabilir.

Aloe Vera: Zengin vitamin ve mineralleriyle cilde yoğun nem sağlar; kolajen üretimini tetikleyerek kırışıklık görünümünü hafifletir.

Keten Tohumu: Su ile kaynatıldığında ortaya çıkan jel, bitkisel bir lifting etkisi yaratır; cildi anında gerer ve gözenekleri sıkılaştırır.

Defne Yaprağı: Güçlü antioksidan özelliğiyle hücre yenilenmesini destekler ve yaşlanma belirtileriyle savaşır.

Biberiye: Kan dolaşımını hızlandırır, cildin sıkılaşmasına ve daha canlı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur.

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