Hepiniz oradaydınız! Ali Karahasanoğlu'ndan özeleştiri çağrısı

Akit Gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, "Ahbap üzerinden, bir özeleştiri sorgulaması. SP ne demişti?" başlıklı yazısında, Ahbap Derneği etrafında oluşan kamuoyu desteğinin yalnızca Haluk Levent ile sınırlı olmadığını belirterek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Karahasanoğlu, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü, kumar masalarında yenilen yardımlar toplanırken, Haluk Levent tek başına değildi. Ece Üner oradaydı. Gökhan Özoğuz oradaydı. Fatih Portakal oradaydı. Sırada Fatih Altaylı vardı. Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Şahan Gökbakar vardı. Bunların her biri kamuoyu oluşturma sırasında kendilerini ön planda gösteren isimlerdi."

"Kamuoyu oluşturan isimler bugün ne diyecek?"

Karahasanoğlu, deprem döneminde Ahbap'a destek çağrıları yapılırken Kızılay'ın ağır eleştirilerin hedefi haline getirildiğini savunarak, o gün kamuoyunu yönlendiren isimlerin bugün yaşanan gelişmeler karşısında sessiz kalmaması gerektiğini ifade etti.

Yazısında, "Doğruları söylediklerini iddia eden bu isimlerin, bugün ortaya çıkan tablo karşısında kamuoyuna bir açıklama yapmaları ve özeleştiri vermeleri gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Temel Karamollaoğlu'nun sözlerini de hatırlattı

Ali Karahasanoğlu, yazısında Saadet Partisi eski Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun deprem sürecinde Kızılay hakkında yaptığı, "Ben bundan sonra Kızılay'a hiçbir surette ne yardım ederim ne de yardım edilmesini teşvik ederim. Kan bile vermem." açıklamasını da yeniden gündeme taşıdı.

Bu sözlerin bugün yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Karahasanoğlu, Kızılay'ın deprem bölgesindeki çalışmalarının zaman içerisinde daha net görüldüğünü belirtti.

"Özeleştiri yapma zamanı"

Yazısını kamuoyuna açık bir çağrıyla tamamlayan Ali Karahasanoğlu, Ahbap sürecinde Kızılay'a yönelik sert eleştiriler yönelten gazeteci, sanatçı ve siyasetçilerin bugün yaşanan gelişmeler ışığında kendi tutumlarını sorgulamaları gerektiğini belirtti.

Karahasanoğlu, geçmişte oluşturulan algılar ile bugün ortaya çıkan iddiaların birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, kamuoyu önünde bir özeleştirinin hem toplumsal hafıza hem de kamu vicdanı açısından önemli olacağını dile getirdi.

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