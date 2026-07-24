Ok gibi bariyere saplandı! Ölü ve yaralılar var
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İstanbul Beykoz'da TEM Otoyolu Kavacık mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, aşırı hızla seyreden otomobilin panelvan minibüse arkadan çarpmasının ardından kontrolden çıkarak bariyerlere saplanması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, minibüste bulunan 2 kişi ise yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik bir süre kontrollü sağlandı.
İstanbul'un Beykoz ilçesinde TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazası can aldı. Gece saatlerinde yaşanan kazada, otomobilin panelvan minibüse arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 02.30 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık mevkisinde Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 PBM 651 plakalı otomobil, Hekimbaşı ayrımı yakınlarında aynı yönde seyreden 34 NLZ 394 plakalı panelvan minibüse arkadan çarptı.
Otomobil takla atıp bariyere saplandı
Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil takla attıktan sonra yol kenarındaki bariyerlere saplandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Panelvan minibüste bulunan 2 yaralı ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Trafik bir süre aksadı
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Hurdaya dönen aracın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı yeniden normale döndü.
Polis ekipleri kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı.