  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şile Belediyesi soruşturmasında Haluk Levent'in kardeşinden flaş açıklamalar! Berkant Acil’in ifadesi ortaya çıktı! İsrail’den İran’a yeni suçlama! Mossad ajan ağını çökerttiğini iddia etti! Sıcak saatler yaşanıyor! ABD ordusu İran'a saldırdı İsrailli Bakan'ın kalleşliğine Türkiye'den jet hızında tepki Fatma Soydaş tutuklandı Batı’nın çürümüşlüğü kendi vatandaşını da çileden çıkardı! "Ülkemi nükleer bombalarla yerle bir edin!" Tesettür istismarcısını terleten anlar! Fatma Soydaş inkâr etti savcılık görüntüleri önüne koydu İran’dan Batı’ya açık tehdit! Saldırıya izin veren her üs meşru hedefimizdir! Ankara ile Şam arasında tarihi adım! Büyük anlaşma resmen imzalandı! CHP Sivas il başkanlığını harabeye çeviren Özelcilere tepki: Bu nasıl bir kin bu nasıl nefret!
Gündem Ok gibi bariyere saplandı! Ölü ve yaralılar var
Gündem

Ok gibi bariyere saplandı! Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ok gibi bariyere saplandı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul Beykoz'da TEM Otoyolu Kavacık mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, aşırı hızla seyreden otomobilin panelvan minibüse arkadan çarpmasının ardından kontrolden çıkarak bariyerlere saplanması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, minibüste bulunan 2 kişi ise yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik bir süre kontrollü sağlandı.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazası can aldı. Gece saatlerinde yaşanan kazada, otomobilin panelvan minibüse arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık mevkisinde Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 PBM 651 plakalı otomobil, Hekimbaşı ayrımı yakınlarında aynı yönde seyreden 34 NLZ 394 plakalı panelvan minibüse arkadan çarptı.

Otomobil takla atıp bariyere saplandı

Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil takla attıktan sonra yol kenarındaki bariyerlere saplandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Panelvan minibüste bulunan 2 yaralı ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Trafik bir süre aksadı

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Hurdaya dönen aracın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Polis ekipleri kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Zonguldak'ta tünelde feci kaza!
Zonguldak'ta tünelde feci kaza!

Yerel

Zonguldak'ta tünelde feci kaza!

Evde geçirdiği kazada hayatını kaybetti! Montella’yı kahreden haber
Evde geçirdiği kazada hayatını kaybetti! Montella’yı kahreden haber

Spor

Evde geçirdiği kazada hayatını kaybetti! Montella’yı kahreden haber

Düğün konvoyunda katliam gibi kaza! Feci şekilde can verdi!
Düğün konvoyunda katliam gibi kaza! Feci şekilde can verdi!

Yerel

Düğün konvoyunda katliam gibi kaza! Feci şekilde can verdi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23