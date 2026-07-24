  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'de kıyım ve istifa depremi! İzmir ve Aydın alev alev! Şutlan Özgür ve ekibine şok hırsızlık suçlaması: Giderayak CHP’nin TBMM'deki kasasını da boşaltmışlar! Siyasi şov mu, tarihi mirasa sığınma çabası mı? Özel'in cuma hamlesi tartışılıyor Ortadoğu’da tansiyon düşmüyor! 7 körfez ülkesinden ültimatom gibi açıklama ABD'nin trilyon dolarlık savunma bütçesinde dikkat çeken İsrail maddesi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Mescid-i Aksa baskınına sert tepki! "Kudüs ve Mescid-i Aksa sahipsiz değildir!" Limak'tan Suriye'de dev proje! Deyrizor Havalimanı yeniden ayağa kalkıyor DMM'den Cumhuriyet'e tokat gibi yalanlama Terörist İsrail'den Türkiye'ye alçak tehdit: Türk ordusuyla... Trump'tan İran'a yeni savaş tehdidi: "Operasyonu yeniden başlatmayı ciddi olarak düşünüyorum"
Gündem Şarkıcılar söyledi Ahbaplar götürdü
Gündem

Şarkıcılar söyledi Ahbaplar götürdü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Şarkıcılar söyledi Ahbaplar götürdü

Şile Belediyesi’nin Ahbap vurgununda adı geçen Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’le koordineli düzenlediği konserler için kesilen faturalar ile sanatçıların aldıkları ücretler arasında milyonlarca liralık fark oluştuğu belirlendi.

HABER MERKEZİ

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yüz milyonlarca liralık konser soygununun bir benzerine de CHP’li İstanbul Şile Belediyesi’nde imza atıldığı ortaya çıktı. Belediyenin Ahbap Derneği’ne yönelik vurgunda adı geçen Derneğin Başkanı şarkıcı Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’le koordineli düzenlediği konserler için kesilen faturalar ile sanatçıların aldıkları ücretler arasında milyonlarca liralık fark oluştuğu belirlendi.

HIRSIZLIKTA BİRLEŞTİLER

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Şile Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşti. Soruşturmanın ucu dolandırıcılık, yağmacılık zanlısı Haluk Levnet’in Ahbap Derneği’ne uzandı. Bilirkişi raporuna göre 25 Haziran 2024 tarihli 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali organizasyon işi, doğrudan temin usulüyle yaklaşık 38 milyon 212 bin 549 TL bedelle Mehmet Sait Köse’ye ait Sur Müzik firmasına verildi.

 

MÜZİK BAHANE

Sur Müzik’in kâğıt üzerinde yüklenici olduğu anlaşılırken organizasyonun altından Berkant Acil’in yönettiği Koşan Adam firması çıktı. Tanık ve şüpheli ifadeleri de durumu bambaşka bir noktaya taşıdı. Eski Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz ve Kültür Koordinatörü Furkan Yapıcı’nın ifadelerinde ihaleye teklif veren diğer firmaların da Sur Müzik’le bağlarının bulunduğu, sürecin tamamen Koşan Adam firmasının iş takipçisi Arif Sevik üzerinden yürütüldüğü belirtildi.

RÜŞVET TALEBİ

İfadelerde Şile Belediye Başkanı CHP’li Özgür Kabadayı ve Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz’ın ödemelerin yapılması karşılığında organizatörlerden 4 milyon TL nakit para istediği dile getirildi. Kültür Koordinatörü Furkan Yapıcı, Kabadayı’nın rüşvetten haberdar olduğunu anlattı. Ayrıca festivalden evvel belediye yetkililerine rüşvet olarak 3 adet sıfır kutulu İPhone 15 Pro Max marka cep telefonu, Airpods kulaklıklar ve telsizlerin teslim edildiği kayıtlara geçti.

Soruşturma dosyasında ihalenin Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’e verilmesi için Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın rüşvet talebiyle ilgili beyanlar yer aldı. Ayrıca Kabadayı’nın sevgilisi olduğu iddia edilen eski spiker Mutlu Ulusoy’un belediyede işe başladığı notu düşüldü.

 

AKÇELİ İŞLER

Soruşturma kapsamında dinlenen şarkıcıların ortak noktası ise işi Acil’e ait Koşan Adam üzerinden aldıklarını ifşa etmeleri oldu. Buna karşın ödemelerin önemli bölümü Sur Müzik üzerinden gerçekleştirildi. Sanatçıların büyük bölümü Sur Müzik’i hiç tanımadıklarını kaydetti. Bilirkişi incelemesine göre belediyeye kesilen faturalar ile sanatçıların fiilen aldıkları ücretler arasında milyonlarca liralık fark oluştu.

ARADA UÇURUM VAR

Raporda örnek olarak;

Sena Şener için belediyeye 1 milyon TL, sanatçıya 50 bin TL,
Can Bonomo için 2 milyon 250 bin TL, sanatçıya 250 bin TL,
Sıla için 6 milyon 200 bin TL, sanatçıya 625 bin TL,
Erdal Erzincan için 1.750.000 TL, sanatçıya 37.500 TL,
Melek Mosso için 3 milyon 500 bin TL, sanatçıya 312 bin 500 TL ödendiği tespitlerinde bulunuldu..

 

21 MİLYONU AŞIRMIŞLAR

Bilirkişi hesaplamasına göre incelenebilen kalemlerde belediye bütçesinden yaklaşık 22,79 milyon TL fatura düzenlenirken sanatçı ve sunuculara verilen para yaklaşık 1,93 milyon TL oldu. Ortada yaklaşık 20,86 milyon TL’lik fark bulunduğu saptandı.

Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in Ahbap ifadeleri ortaya çıktı
Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in Ahbap ifadeleri ortaya çıktı

Gündem

Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in Ahbap ifadeleri ortaya çıktı

Yolsuzluk operasyonu yapılmıştı... CHP'li belediyenin soruşturmasından AHBAP çıktı!
Yolsuzluk operasyonu yapılmıştı... CHP'li belediyenin soruşturmasından AHBAP çıktı!

Siyaset

Yolsuzluk operasyonu yapılmıştı... CHP'li belediyenin soruşturmasından AHBAP çıktı!

Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses… Ahbaplar Örgütü soruşturmasında sıcak gelişme
Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses… Ahbaplar Örgütü soruşturmasında sıcak gelişme

Gündem

Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses… Ahbaplar Örgütü soruşturmasında sıcak gelişme

Bakan Çiftçi: Resmi kurumlara güvenin! Ahbap-çavuş rezaleti devlete güveni tazeledi
Bakan Çiftçi: Resmi kurumlara güvenin! Ahbap-çavuş rezaleti devlete güveni tazeledi

Gündem

Bakan Çiftçi: Resmi kurumlara güvenin! Ahbap-çavuş rezaleti devlete güveni tazeledi

Ahbap’ın "ahbapları" ifade verecek
Ahbap’ın “ahbapları” ifade verecek

Gündem

Ahbap’ın “ahbapları” ifade verecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23