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Sivrisinek kaşıntısını saniyeler içerisinde yerle bir eden ev yapımı doğal formül onlar

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Sivrisinek kaşıntısını saniyeler içerisinde yerle bir eden ev yapımı doğal formül onlar

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte evlerimize davetsiz misafir olan sivrisinekler, elde, yüzde ve diğer vücuttaki yerlerde kaşıntı ve şişliğe neden oluyor. Bitmek bilmeyen kaşıntılarla gecemizi gündüzümüze katabiliyor ya da tam uykuya dalacakken kulağımızın dibinde dolaşıp çıkardıkları "vızz" sesiyle adeta meydan okuyor. Sabah uyandığımızda ise bizi kaşıntılı, kırmızı şişlikler karşılıyor. İşte sivrisinek ısırığının kaşıntısını saniyeler içinde unutturacak 5 basit formül...

#1
Foto - Sivrisinek kaşıntısını saniyeler içerisinde yerle bir eden ev yapımı doğal formül onlar

Sivrisinek ısırıklarının yarattığı o bitmek bilmeyen amansız kaşıntıyı ve şişliği saniyeler içinde unutturacak, ev yapımı mucizevi formülleri açıklıyoruz! İşte acı, kaşıntı ve şişliğe karşı 5 basit formül...

#2
Foto - Sivrisinek kaşıntısını saniyeler içerisinde yerle bir eden ev yapımı doğal formül onlar

1. BUZ: Sivrisinek ısırdığı an yapacağınız ilk ve en etkili müdahale soğuk kompres uygulamaktır. Temiz bir beze sarılmış buz küpünü ısırılan bölgede 10 dakika bekletin. Buz, o bölgedeki kan akışını yavaşlatarak ödemi dağıtır ve sinir uçlarını hafifçe uyuşturarak kaşıntı hissini bıçak gibi keser.

#3
Foto - Sivrisinek kaşıntısını saniyeler içerisinde yerle bir eden ev yapımı doğal formül onlar

2. KARBONAT MACUNU: Hemen hemen her evde bulunan karbonat, sinek ısırıklarına karşı adeta bir panzehir. Bir çay kaşığı karbonatı birkaç damla suyla karıştırarak macun kıvamına getirin ve şişen bölgeye sürün. Karbonatın alkali yapısı, sivrisineğin salgısındaki asidi nötralize ederek kızarıklığı ve şişliği hızla yatıştırır. 5 dakika bekletip durulamanız yeterli.

#4
Foto - Sivrisinek kaşıntısını saniyeler içerisinde yerle bir eden ev yapımı doğal formül onlar

3. ELMA SİRKESİ: Salataların vazgeçilmezi elma sirkesi, güçlü antiseptik özelliğiyle uzmanlar tarafından da sıkça öneriliyor. Bir pamuğa birkaç damla elma sirkesi damlatıp ısırığın üzerine tampon yapın. Sirke, ısırılan bölgedeki batma hissini alırken olası enfeksiyon risklerinin de önüne geçer.

#5
Foto - Sivrisinek kaşıntısını saniyeler içerisinde yerle bir eden ev yapımı doğal formül onlar

4. ALOE VERA JELİ: Eğer evinizde aloe vera bitkisi besliyorsanız, şanslısınız. Yaprağından koparacağınız küçük bir parçanın içindeki taze jel, sinek ısırıklarına karşı tam bir cankurtarandır. Antiinflamatuar ve serinletici etkisiyle cildi anında rahatlatır, kaşıntıdan kaynaklanan tahrişi hızla onarır. 5. BAL: Tatlı bir çözüm arayanlara müjde! Doğal iltihap önleyici yapısıyla bilinen bal, sivrisinek ısırıklarının yarattığı o amansız kaşıntıyı gidermede çok başarılı. Şişliğin üzerine parmak ucuyla süreceğiniz küçük bir damla bal, hem kaşıntıyı durduracak hem de cildinizin hızla iyileşmesini sağlayacaktır.

#6
Foto - Sivrisinek kaşıntısını saniyeler içerisinde yerle bir eden ev yapımı doğal formül onlar

#7
Foto - Sivrisinek kaşıntısını saniyeler içerisinde yerle bir eden ev yapımı doğal formül onlar

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