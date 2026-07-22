Sivrisinek kaşıntısını saniyeler içerisinde yerle bir eden ev yapımı doğal formül onlar

4. ALOE VERA JELİ: Eğer evinizde aloe vera bitkisi besliyorsanız, şanslısınız. Yaprağından koparacağınız küçük bir parçanın içindeki taze jel, sinek ısırıklarına karşı tam bir cankurtarandır. Antiinflamatuar ve serinletici etkisiyle cildi anında rahatlatır, kaşıntıdan kaynaklanan tahrişi hızla onarır. 5. BAL: Tatlı bir çözüm arayanlara müjde! Doğal iltihap önleyici yapısıyla bilinen bal, sivrisinek ısırıklarının yarattığı o amansız kaşıntıyı gidermede çok başarılı. Şişliğin üzerine parmak ucuyla süreceğiniz küçük bir damla bal, hem kaşıntıyı durduracak hem de cildinizin hızla iyileşmesini sağlayacaktır.