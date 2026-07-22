Sivrisinek kaşıntısını saniyeler içerisinde yerle bir eden ev yapımı doğal formül onlar
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte evlerimize davetsiz misafir olan sivrisinekler, elde, yüzde ve diğer vücuttaki yerlerde kaşıntı ve şişliğe neden oluyor. Bitmek bilmeyen kaşıntılarla gecemizi gündüzümüze katabiliyor ya da tam uykuya dalacakken kulağımızın dibinde dolaşıp çıkardıkları "vızz" sesiyle adeta meydan okuyor. Sabah uyandığımızda ise bizi kaşıntılı, kırmızı şişlikler karşılıyor. İşte sivrisinek ısırığının kaşıntısını saniyeler içinde unutturacak 5 basit formül...