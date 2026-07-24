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Gündem Ankara'da film gibi operasyon! 2 milyon lirayı çalan şüpheliler 2 saatte yakalandı
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Ankara'da film gibi operasyon! 2 milyon lirayı çalan şüpheliler 2 saatte yakalandı

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Ankara'da film gibi operasyon! 2 milyon lirayı çalan şüpheliler 2 saatte yakalandı

Ankara'da evini sattıktan sonra aracındaki 2 milyon lirayı çaldıran 60 yaşındaki vatandaşın parası, polis ekiplerinin hızlı operasyonuyla kurtarıldı. Araç değiştirerek Samsun'a kaçmaya çalışan 2 şüpheli, Kırıkkale'de yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Ankara'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evini satan 60 yaşındaki bir vatandaş, satıştan elde ettiği 2 milyon lirayı aracına koydu. Bu sırada vatandaşı takibe alan iki şüpheli, mağdurun durumdan habersiz şekilde evine kadar gitmesini bekledi.

Vatandaş aracından indiği sırada harekete geçen şüpheliler, otomobilde bulunan para çantasını alarak hızla olay yerinden kaçtı.

Polis özel ekip kurdu

İhbarın ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Güvenlik kameraları ve teknik takip sonucunda şüphelilerin kullandığı araç tespit edildi. Polis, zanlıların kaçış sırasında araç değiştirdiğini de belirledi.

Kaçış planı bozuldu

Şüphelilerin Samsun'a gitmek üzere yola çıktığını belirleyen ekipler, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü ile koordineli operasyon düzenledi.

Ankara ve Kırıkkale polisinin ortak çalışması sonucunda iki şüpheli, olaydan yaklaşık 2 saat sonra Kırıkkale'de yakalanarak gözaltına alındı.

2 milyon lira sahibine teslim edildi

Operasyonda ele geçirilen 2 milyon lira, gerekli işlemlerin ardından 60 yaşındaki mağdura eksiksiz şekilde teslim edildi.

Şüpheliler hakkında "nitelikli yağma" suçundan adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi.

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