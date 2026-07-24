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Gündem PKK’lı Teröristler af mı ediliyor? Murat Alan araştırdı ve yazdı
Gündem

PKK’lı Teröristler af mı ediliyor? Murat Alan araştırdı ve yazdı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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PKK’lı Teröristler af mı ediliyor? Murat Alan araştırdı ve yazdı

Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, "Teröristler af mı ediliyor?" başlıklı yazısında kamuoyunda tartışılan "Terörsüz Türkiye" sürecini araştırdı. Alan, hazırlanması planlanan düzenlemenin genel af niteliği taşımadığını vurgularken, silah bırakma sürecinin sıkı denetim mekanizmalarıyla yürütülmesi gerektiğine dikkat çekerek yazısında önemli ayrıntılar paylaştı.

Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, kaleme aldığı "Teröristler af mı ediliyor?" başlıklı yazısında, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un öncülüğünde hazırlıkları sürdürülen "Terörsüz Türkiye" çerçeve yasasını farklı yönleriyle ele aldı.

Murat Alan'dan "Terörsüz Türkiye" değerlendirmesi

Alan, kamuoyunda "af düzenlemesi" olarak tartışılan çalışmanın, Kurtulmuş'un açıklamalarına göre genel af niteliği taşımadığını, geçici ve müstakil bir hukuki düzenleme olarak tasarlandığını ifade etti.

"Bu düzenleme genel af değil"

Yazısında Numan Kurtulmuş'un açıklamalarına yer veren Alan, teklifin temel amacının PKK'nın silahsızlandırılması ve örgütün tasfiye sürecinin hukuki zemine oturtulması olduğunu belirtti.

Kurtulmuş'un, "Bu yasa asla bir genel af veya şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır." sözünü hatırlatan Alan, düzenlemenin geçici bir çerçeve yasa olarak hazırlandığını aktardı.

"Denetim mekanizması hayati önem taşıyor"

Murat Alan, silah bırakma sürecinin yalnızca beyanlara dayanmaması gerektiğini vurgulayarak, teslim edilen silahların eksiksiz kayıt altına alınmasının ve sürecin güvenlik ile istihbarat birimleri tarafından doğrulanmasının kritik önem taşıdığına dikkat çekti.

Alan, kurulacak teyit mekanizmasının çok yönlü işlemesinin toplumun sürece duyacağı güven açısından belirleyici olacağını ifade etti.

Geçmiş süreçlerden ders çıkarılması gerektiğini vurguladı

Önceki çözüm girişimlerinde yaşanan güven eksikliği, kamuoyunun yeterince bilgilendirilememesi ve denetim mekanizmalarındaki zafiyetlerin süreci olumsuz etkilediğini belirten Alan, bu kez hukuki çerçevenin net olması ve uygulamanın tavizsiz takip edilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Şeffaflık ve ortak akıl öne çıkmalı"

Yazısının son bölümünde sürecin başarıya ulaşması için önerilerde bulunan Murat Alan, komisyon çalışmalarının mümkün olan en geniş katılımla yürütülmesi, denetim mekanizmalarının etkin şekilde işletilmesi ve toplumun düzenli olarak bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ekonomik kalkınma, eğitim ve sosyal politikaların da sürece eşlik etmesi gerektiğini belirten Alan, milli birlik ve kardeşlik duygusunun güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

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