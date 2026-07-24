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İş insanı servetinden oldu Nafaka diye kocasını soyup soğana çevirdi

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AA Giriş Tarihi:

İş insanı servetinden oldu Nafaka diye kocasını soyup soğana çevirdi

Güney Kore'de mahkeme, boşanma davasında iş insanı Chey Tae-won'un, eski eşi Roh So-young'a yaklaşık 644 milyon dolar ödemesine hükmetti.

#1
Foto - İş insanı servetinden oldu Nafaka diye kocasını soyup soğana çevirdi

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'de "yüzyılın boşanması" olarak nitelendirilen, eski Devlet Başkanı Roh Tae-wu'nun tek kızı olan Roh So-young ile ülkenin en büyük ikinci holdingi SK Group'un Başkanı Chey Tae-won arasındaki boşanma davasında mahkeme kararını açıkladı.

#2
Foto - İş insanı servetinden oldu Nafaka diye kocasını soyup soğana çevirdi

Mahkeme, Chey'in 1988'de evlendiği ve 3 çocuk sahibi olduğu eski eşi Roh'a, mal paylaşımı kapsamında yaklaşık 644 milyon dolar ödemesine hükmetti.

#3
Foto - İş insanı servetinden oldu Nafaka diye kocasını soyup soğana çevirdi

Chey'in 2015'te evlilik dışı ilişkisinden bir çocuğu olduğunun ortaya çıkmasının ardından çift boşanma sürecine girmişti. Roh, Chey'in 25 yıldan uzun süredir başkanlık yaptığı SK Group'taki hisselerinin yarısını talep etmişti.

#4
Foto - İş insanı servetinden oldu Nafaka diye kocasını soyup soğana çevirdi

Chey, mahkemenin Mayıs 2024'te verdiği yaklaşık 1 milyar dolarlık tazminat kararını temyize götürmüş ve Yüksek Mahkeme Chey'i haklı bularak kararı bozmuştu.

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