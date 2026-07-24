İran artık oyuna gelmiyor! NYT: "ABD'nin ateşkes teklifini reddetti"

ABD ile İran arasındaki askeri gerilim devam ederken, ABD merkezli The New York Times (NYT) dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Gazetenin İranlı ve Iraklı yetkililere dayandırdığı haberine göre, Irak Başbakanı Ali Zeydi, ABD tarafından hazırlanan ateşkes teklifini Tahran'a gerçekleştirdiği son ziyarette İranlı yetkililere iletti.

Haberde, İran yönetiminin söz konusu teklifi değerlendirdiği ancak önerinin temel anlaşmazlık başlıklarına çözüm getirmemesi nedeniyle kabul edilmediği ileri sürüldü.

"Geçici anlaşma"ya sıcak bakılmadı

İddiaya göre İranlı yetkililer, Hürmüz Boğazı'nın nihai statüsüne ilişkin herhangi bir güvence ya da kalıcı çözüm içermeyen "geçici bir anlaşma" ile ilgilenmediklerini ABD tarafına iletti.

Teklifin ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmazken, diplomatik temasların sürüp sürmeyeceğine ilişkin de resmi bir açıklama yapılmadı.

Ali Zeydi Tahran'da temaslarda bulundu

Irak Başbakanı Ali Zeydi, dün resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gitmiş, Sadabad Sarayı'nda İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan tarafından resmi törenle karşılanmıştı.

İki lider, heyetler arası görüşmelerin ardından ekonomi, ticaret ve çeşitli alanlarda iş birliğini kapsayan anlaşma ve mutabakat zaptlarının imza törenine katılmıştı.

Resmi doğrulama bulunmuyor

Öte yandan, NYT'nin gündeme getirdiği ateşkes teklifine ilişkin ne Washington yönetiminden ne de Tahran'dan resmi bir doğrulama yapıldı. Haberde yer alan bilgiler, İranlı ve Iraklı yetkililere dayandırılan iddialar olarak aktarıldı.