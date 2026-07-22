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Zararlı diye açıklaması geldi: En zarar veren çorbalı pilav! Pirincin sindirimi kolay mı?

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Alper Kaya Giriş Tarihi:

Zararlı diye açıklaması geldi: En zarar veren çorbalı pilav! Pirincin sindirimi kolay mı?

Birçok insan pirinci daha yumuşak ve sindirimi daha kolay hale getirmek için çorba ile birlikte yer veya pirinç yerken çorba içme alışkanlığına sahiptir. Ancak beslenme uzmanlarına göre bu alışkanlık en çok zarar veren alışkanlıklardan...

#1
Foto - Zararlı diye açıklaması geldi: En zarar veren çorbalı pilav! Pirincin sindirimi kolay mı?

Çorbalı pilav yerken hızlıca yutmak ve özensizce çiğnemek. Ho Chi Minh şehrindeki Xuyen A Genel Hastanesi Beslenme Bölümü Başkanı Dr. Chau Thi Anh, pirincin sindiriminin aslında yiyecek henüz ağızdayken başladığını söyledi.

#2
Foto - Zararlı diye açıklaması geldi: En zarar veren çorbalı pilav! Pirincin sindirimi kolay mı?

Her çiğnemede, tükürük bezleri amilaz enzimini salgılar; bu enzim, nişastanın bir kısmını daha basit şeker moleküllerine parçalayarak verimli sindirim ve emilimi kolaylaştırır. Ancak, pirinci et suyuyla yerken birçok insan hızlıca yutma ve yüzeysel çiğneme eğilimindedir. Bu durum, yiyeceklerin tükürük ve sindirim enzimleri ile düzgün bir şekilde karışmadan mideye girmesine neden olur ve alt sindirim organlarının yiyecekleri işlemek için daha çok çalışmasına yol açar.

#3
Foto - Zararlı diye açıklaması geldi: En zarar veren çorbalı pilav! Pirincin sindirimi kolay mı?

Mide, et ve balıktaki protein bağlarını parçalayan bir enzim olan pepsinin aktivasyonu için gerekli olan oldukça asidik bir ortamdır. Çorbadan gelen büyük miktarda su, yiyeceklerle aynı anda mideye döküldüğünde, hidroklorik asit (HCl) ve sindirim enzimlerinin konsantrasyonunu seyrelti

#4
Foto - Zararlı diye açıklaması geldi: En zarar veren çorbalı pilav! Pirincin sindirimi kolay mı?

Sonuç olarak, besinler tam olarak parçalanmaz ve bu da vücudun protein kullanım verimliliğini önemli ölçüde azaltır. Sindirilmemiş besinlerin midede kalma süresi uzar ve bu da kolayca şişkinliğe ve geğirmeye neden olur. Mide boşalmasını hızlandırır ve kan şekerini yükseltir. Bu, çok önemli ancak sıklıkla göz ardı edilen bir faktördür. Nişasta (pirinç) sıvı et suyuyla karıştığında, karışım katı yiyeceklere göre mideden ince bağırsağa çok daha hızlı geçer. Bu da karbonhidratların kan dolaşımına daha hızlı emilmesi anlamına gelir. Bu mekanizma, istemeden de olsa yemek sonrası kan şekeri seviyelerini artırarak, o yemeğin glisemik indeksini ve glisemik yükünü metabolik sistemi olumsuz etkiler ve pankreasın onu işlemek için daha fazla insülin salgılaması için daha çok çalışmasını gerektirir. Besin metabolizmasını optimize etmek ve mide zarını korumak için Dr. Chau Thi Anh, öğünlerin sırasını ayarlamayı öneriyor: Yemekten önce çorba içmek : Yemeğin başında küçük bir kase çorba içmek, sindirim sistemini nemlendirmek, bağırsak hareketlerini nazikçe uyarmak ve tokluk hissi yaratmak için harika bir yoldur; bu da genel kalori alımını daha iyi kontrol etmeye yardımcı olur.

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