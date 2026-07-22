Zararlı diye açıklaması geldi: En zarar veren çorbalı pilav! Pirincin sindirimi kolay mı?

Sonuç olarak, besinler tam olarak parçalanmaz ve bu da vücudun protein kullanım verimliliğini önemli ölçüde azaltır. Sindirilmemiş besinlerin midede kalma süresi uzar ve bu da kolayca şişkinliğe ve geğirmeye neden olur. Mide boşalmasını hızlandırır ve kan şekerini yükseltir. Bu, çok önemli ancak sıklıkla göz ardı edilen bir faktördür. Nişasta (pirinç) sıvı et suyuyla karıştığında, karışım katı yiyeceklere göre mideden ince bağırsağa çok daha hızlı geçer. Bu da karbonhidratların kan dolaşımına daha hızlı emilmesi anlamına gelir. Bu mekanizma, istemeden de olsa yemek sonrası kan şekeri seviyelerini artırarak, o yemeğin glisemik indeksini ve glisemik yükünü metabolik sistemi olumsuz etkiler ve pankreasın onu işlemek için daha fazla insülin salgılaması için daha çok çalışmasını gerektirir. Besin metabolizmasını optimize etmek ve mide zarını korumak için Dr. Chau Thi Anh, öğünlerin sırasını ayarlamayı öneriyor: Yemekten önce çorba içmek : Yemeğin başında küçük bir kase çorba içmek, sindirim sistemini nemlendirmek, bağırsak hareketlerini nazikçe uyarmak ve tokluk hissi yaratmak için harika bir yoldur; bu da genel kalori alımını daha iyi kontrol etmeye yardımcı olur.