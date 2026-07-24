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Gündem Savcı Sayan'dan Özgür Özel'in yeni partisine sert çıkış: "Ekrem İmamoğlu'nun muhafız alayını kuruyorlar"
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Savcı Sayan'dan Özgür Özel'in yeni partisine sert çıkış: "Ekrem İmamoğlu'nun muhafız alayını kuruyorlar"

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Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Savcı Sayan'dan Özgür Özel'in yeni partisine sert çıkış: "Ekrem İmamoğlu'nun muhafız alayını kuruyorlar"

AK Parti'li eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Özgür Özel'in kurduğu yeni partiye ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeni oluşumun siyasi geleceğine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Sayan, "Bunlar bir parti kurmuyor; Ekrem İmamoğlu'nun muhafız alayını kuruyorlar." ifadelerini kullandı.

AK Parti'li eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP'den ayrılan Özgür Özel ve ekibinin kurduğu yeni partiye ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Uzun yıllar CHP'de siyaset yaptığını ve partinin iç dinamiklerini yakından bildiğini ifade eden Sayan, yeni oluşumun geleceğine ilişkin sert değerlendirmelerde bulundu.

"Aha buraya yazıyorum"

Paylaşımına "Aha buraya yazıyorum" sözleriyle başlayan Savcı Sayan, şu ifadeleri kullandı:

"AHA BURAYA YAZIYORUM... Yıllardır siyasetin içindeyim. Bu işlerin sonunun nereye varacağını da çok iyi biliyorum. Bunların sonu, AHBAP'tan da beter olacak. Gün gelecek sokağa çıkamayacak, milletin yüzüne bakamayacak hâle gelecekler. Çünkü bunlar bir parti kurmuyor; Ekrem İmamoğlu muhafız alayını kuruyorlar. Bunun siyasi ve toplumsal bedeli çok ağır olacak. Benden söylemesi..."

"CHP'yi en iyi bilen isimlerden biri"

Siyasi yaşamının önemli bir bölümünü CHP saflarında geçiren Savcı Sayan, daha önce de CHP yönetimine ve parti içindeki gelişmelere yönelik değerlendirmeleriyle gündeme gelmişti. Yeni partiye ilişkin son açıklaması da siyasi kulislerde dikkat çeken değerlendirmeler arasında yer aldı.

Yeni parti tartışmaları sürüyor

Özgür Özel'in liderliğinde kurulan yeni partiye ilişkin siyasi tartışmalar devam ederken, farklı partilerden ve siyasetçilerden peş peşe değerlendirmeler geliyor. Savcı Sayan'ın paylaşımı da bu tartışmalara eklenen son çıkışlardan biri oldu.

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