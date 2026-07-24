Ahbap’ın “ahbapları” ifade verecek
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması kapsamında Fatih Altaylı, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır’ın bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gelerek ifade verecekleri öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.
Dün ifade verecekleri açıklanan ünlü isimlerden birkaçı bugün adliyeye gelecek.
Buna göre, Fatih Altaylı, Özlem Gürses, Ruşen Çakır ve oyuncu Hazal Kaya’nın, afet dönemindeki yönlendirmeleri ve dernekle olan bağları hakkında bilgi vermek üzere bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne giderek savcılığa ifade verecekleri öğrenildi.
Soruşturma kapsamında hafta içinde de Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter adliyeye giderek savcılık makamına bildiklerini aktarmıştı.