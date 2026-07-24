  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye’nin ulaşım ağına yeni mühür! 1 saatlik yol yarım saate düştü Alon Mizrahi'den gündeme oturan itiraf: Türkiye'yi F-35'lerle oyalıyorlar, üzülüp kızmaları bir aldatmaca “İstemezükçü kafalara” rağmen 5 milyar dolar cepte kaldı Ayasofya Camii için hazırlanan müthiş eser! Önsözünü Başkan Erdoğan yazdı... İşte o metin Go Türkiye mini dizileri yeni hikayelerle Türkiye'yi dünyaya anlatmaya devam ediyor... Çam kozalağı suyunun gizli gücü: Bilinmeyen mucizeleri, ciddi sonuçları var... Şaşırtan etkileriyle sonuç muhteşem!
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Çam kozalağı suyunun gizli gücü: Bilinmeyen mucizeleri, ciddi sonuçları var... Şaşırtan etkileriyle sonuç muhteşem!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Çam kozalağı suyunun gizli gücü: Bilinmeyen mucizeleri, ciddi sonuçları var... Şaşırtan etkileriyle sonuç muhteşem!

Çam kozalağı suyu vücudun ihtiyacı bazı mineralleri karşılar. Bağışıklığı güçlendirir, öksürüğü hafifletir ve cildi nemlendirir. Kozalak suyunun sonuçları şaşırtıyor. Peki kozalak pekmezi nasıl yapılır? Kozalak şurubu ne kadar içilir? İşte çam kozalağı şurubu Genelde süs için kullanılan çam kozalağının aslında tam bir mucize olduğunu biliyor muydunuz? İşte şaşırtan etkileriyle çam kozalağı suyu...

#1
Foto - Çam kozalağı suyunun gizli gücü: Bilinmeyen mucizeleri, ciddi sonuçları var... Şaşırtan etkileriyle sonuç muhteşem!

Kozalak, mevsim geçişlerinde sıkça görülen solunum yolu hastalıklarına karşı ilaç niyetine tüketilmektedir. Çam kozalağının doğru zamanda hasat edilmesi ve doğru şekilde hazırlanması, grip, nezle, astım gibi hastalıklarından tedavi edilmesinde kullanılmaktadır. Peki kozalak pekmezi nasıl yapılır? Kozalak şurubu ne kadar içilir? İşte çam kozalağı şurubu Genelde süs için kullanılan çam kozalağının aslında tam bir mucize olduğunu biliyor muydunuz? İşte şaşırtan etkileriyle çam kozalağı suyu...

#2
Foto - Çam kozalağı suyunun gizli gücü: Bilinmeyen mucizeleri, ciddi sonuçları var... Şaşırtan etkileriyle sonuç muhteşem!

Çam kozalağı suyu öksürük, balgam, bronşit gibi solunum yolları hastalıklarında kesin sonuç veriyor Sigaranın verdiği akciğer hasarını gideriyor. Birçok araştırmaya göre çam kozalağı yağı tüketilirse kişiyi, tüm kış boyu hastalıklardan koruyor.

#3
Foto - Çam kozalağı suyunun gizli gücü: Bilinmeyen mucizeleri, ciddi sonuçları var... Şaşırtan etkileriyle sonuç muhteşem!

5 tane çam kozalağı doğranır ve içi su dolu bir kaba alınır. 24 saat kadar su içerisinde bekletildikten sonra yarım saat kadar da kaynatın. Biraz dinlendikten sonra içilebilir hale gelen karışımızını isterseniz bal veya şekerle tatlandırabilirsiniz.

#4
Foto - Çam kozalağı suyunun gizli gücü: Bilinmeyen mucizeleri, ciddi sonuçları var... Şaşırtan etkileriyle sonuç muhteşem!

Anadolu'nun kadim geleneğinden gelen ve özellikle solunum yolu rahatsızlıklarına karşı "doğal kalkan" olarak bilinen çam kozalak turşusu, son dönemde yeniden popülerleşti. bağışıklığı güçlendirme, öksürüğü hafifletme ve saç-cilt sağlığını destekleme gibi faydalarıyla bilinen, taze yeşil kozalakların kaynatılmasıyla elde edilen bitkisel bir karışımdır. Çam kozalağı suyu cildin kurumasını engelleyerek, cilt sorunlarını ortadan kaldırır. Günde 2 kez, doğrudan bir kahve fincanı Ekstraktlı Çam Çırası Kozalak Suyu tüketebilir veya bir bardak suya bir çay bardağının 1/4'ü kadar ekleyerek içme suyu şeklinde içebilirisniz. Çam kozalağı suyu, geleneksel tıpta özellikle akciğerleri temizleme, öksürüğü kesme ve bağışıklığı güçlendirme amacıyla kullanılan çok güçlü bir doğal destekleyicidir. İçeriğindeki pinenler ve antioksidan bileşikler sayesinde solunum yollarını rahatlatmada şaşırtıcı sonuçlar verir. Ancak bu güçlü etkileri nedeniyle doğru şekilde hazırlanması ve ölçülü tüketilmesi hayati önem taşır. Aronya, çok yüksek antioksidan gücüyle bağışıklığı güçlendiren, damarları koruyan ve hücresel yaşlanmayı geciktiren süper bir meyvedir. Araştırmalar, aronyanın kanser riskini azaltmada oldukça etkili olduğunu ortaya koyuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Rıza Demircan Hoca kaleme aldı… ‘Kadın sünneti tıbbidir ve cinselliğe saygıdır’
İSLAM

Ali Rıza Demircan Hoca kaleme aldı… ‘Kadın sünneti tıbbidir ve cinselliğe saygıdır’

İlahiyatçı Ali Rıza Demircan, Mirat Haber’deki yazısında, kadın sünneti konusunu tarihi, dini ve tıbbi boyutlarıyla ele aldı.
New York borsasına güvenen zarar etti
Ekonomi

New York borsasına güvenen zarar etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsasına güvenen yatırımcılar bugün zarar etti.

Çakma hakimden milyonluk vurgun! Eşi bile gerçekten hakim sanıyormuş
Gündem

Çakma hakimden milyonluk vurgun! Eşi bile gerçekten hakim sanıyormuş

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında kendisini hakim olarak tanıtıp adli sorunu olan vatandaşları d..
Tellioğulları mı, Seferoğulları mı? CHP'li Oğuz Kaan Salcı tarafını seçti
Siyaset

Tellioğulları mı, Seferoğulları mı? CHP'li Oğuz Kaan Salcı tarafını seçti

Şaibeli kurultay davasında pavyon köşelerinde dağıtılan paralarla oturduğu genel başkanlık koltuğunda indirilen Özgür Özel yeni parti kuraca..
Bu plan şeytanın bile aklına gelmez! Zekeriya Say’dan dikkat çeken analiz
Gündem

Bu plan şeytanın bile aklına gelmez! Zekeriya Say’dan dikkat çeken analiz

Yeni Akit yazarı Zekeriya Say, bugünkü köşe yazısında CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında kamuoyuna yansıyan iddial..
Kutsal gün olduğu için değil astrologlar dediği için! Özgür umudu halka değil fala bağladı
Gündem

Kutsal gün olduğu için değil astrologlar dediği için! Özgür umudu halka değil fala bağladı

Fondaş gazetecilerden Deniz Zeyrek, Özgür Özel ve ekibinin kuracağı yeni partinin, falcıların tavsiyesi nedeniyle Cuma günü kurulacağını söy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23