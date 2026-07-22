Çekirgeleri tarladan uzak tutan bu etkili ilaçla çıkar... Kimyasallara para vermeyin, benzeri yok

Mevsim sıcaklıklarının artması ve kuraklığın etkisiyle Türkiye'nin pek çok ilinde tarım arazilerini tehdit eden çekirge istilaları, üreticileri zor durumda bırakıyor. Sürü halinde hareket eden ve bir gecede binlerce dönümlük mahsulü sıfırlayabilen çekirgelerle mücadelede sık sık kimyasal ilaçlara başvurulsa da bu yöntem hem toprağa ve faydalı böceklere zarar veriyor hem de çekirgelerin hızlı üremesini tamamen durduramıyor. Tam da bu noktada, geleneksel tarım tüyoları ve ekolojik mücadele teknikleri tarlasını korumak isteyen çiftçinin imdadına yetişiyor.