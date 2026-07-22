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Çekirgeleri tarladan uzak tutan bu etkili ilaçla çıkar... Kimyasallara para vermeyin, benzeri yok

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Çekirgeleri tarladan uzak tutan bu etkili ilaçla çıkar... Kimyasallara para vermeyin, benzeri yok

Çekirgeleri tarladan uzak tutan doğal ve etkili yöntemler belli oldu.

#1
Foto - Çekirgeleri tarladan uzak tutan bu etkili ilaçla çıkar... Kimyasallara para vermeyin, benzeri yok

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde baş gösteren ve çiftçinin korkulu rüyası haline gelen çekirge istilalarına karşı ilaçlama çalışmaları her zaman kesin çözüm olamayabiliyor. Kimyasal ilaçlara direnç kazanan ve dönümlerce ekili alanı saatler içinde yok eden dev sürülere karşı atalardan kalma doğal yöntemler yeniden sahneye çıktı. İşte tarlayı çekirgelere karşı adeta görünmez bir kalkanla koruyan doğal ve ekolojik çözüm...

#2
Foto - Çekirgeleri tarladan uzak tutan bu etkili ilaçla çıkar... Kimyasallara para vermeyin, benzeri yok

Mevsim sıcaklıklarının artması ve kuraklığın etkisiyle Türkiye'nin pek çok ilinde tarım arazilerini tehdit eden çekirge istilaları, üreticileri zor durumda bırakıyor. Sürü halinde hareket eden ve bir gecede binlerce dönümlük mahsulü sıfırlayabilen çekirgelerle mücadelede sık sık kimyasal ilaçlara başvurulsa da bu yöntem hem toprağa ve faydalı böceklere zarar veriyor hem de çekirgelerin hızlı üremesini tamamen durduramıyor. Tam da bu noktada, geleneksel tarım tüyoları ve ekolojik mücadele teknikleri tarlasını korumak isteyen çiftçinin imdadına yetişiyor.

#3
Foto - Çekirgeleri tarladan uzak tutan bu etkili ilaçla çıkar... Kimyasallara para vermeyin, benzeri yok

1. ACI BİBER-SARIMSAK-SABUN SPREYİ (DOĞAL İTİCİ) Çekirgelerin yaprakları yemesini ve tarlaya yaklaşmasını engelleyen en etkili doğal karışım: Malzemeler: 5-6 baş ezilmiş sarımsak 3 yemek kaşığı acı toz biber (veya cin biberi) 1 yemek kaşığı doğal Arap sabunu 10 litre su

#4
Foto - Çekirgeleri tarladan uzak tutan bu etkili ilaçla çıkar... Kimyasallara para vermeyin, benzeri yok

Uygulama Sarımsak ve biberi suda 1 gece bekletip süzün. Arap sabununu ekleyip çalkaladıktan sonra ürünlerin yapraklarına püskürtün. Acı ve keskin koku, çekirgelerin mahsule dokunmasını anında engeller.

#5
Foto - Çekirgeleri tarladan uzak tutan bu etkili ilaçla çıkar... Kimyasallara para vermeyin, benzeri yok

2. TESPİH AĞACI YAĞI Ekolojik tarımda en çok tercih edilen bu yağı, çekirgelerin hormonal dengesini ve beslenme güdüsünü bozar. Tarlanın etrafına ve mahsullere seyreltilerek atılan bu yağ, çekirgelerin o bölgeyi terk etmesini sağlar.

#6
Foto - Çekirgeleri tarladan uzak tutan bu etkili ilaçla çıkar... Kimyasallara para vermeyin, benzeri yok

3. BİYOLOJİK MÜCADELE: KANATLI TİMLER İŞ BAŞINDA Köy ve kasabalarda uygulanan en eski ve en bütçe dostu yöntem ise tavuk, hindi ve kaz gibi kanatlı hayvanların tarlaya salınmasıdır. Özellikle çekirgelerin henüz nimf (yavru/kanatsız) haldeki ilk evrelerinde, birkaç onlarca hindi veya tavuk binlerce çekirgeyi saatler içinde tüketerek istilanın büyümesini kökten engeller.

#7
Foto - Çekirgeleri tarladan uzak tutan bu etkili ilaçla çıkar... Kimyasallara para vermeyin, benzeri yok

İstilayla mücadelede en önemli aşama toprak işlemedir. Sonbahar ve kış aylarında derinden yapılan sürüm (pulluk ile işleme), çekirgelerin toprağa bıraktığı yumurta kapsüllerini güneşe ve soğuğa maruz bırakarak daha bahar gelmeden popülasyonu yüzde 80 oranında azaltır.

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