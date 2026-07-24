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Gündem Diyarbakır’da korkutan deprem
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Diyarbakır’da korkutan deprem

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Diyarbakır’da korkutan deprem

Diyarbakır'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, merkez üssü Silvan ilçesinde yerin 13.09 kilometre derinliğinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

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