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Yerel Gece denize girdi Parçalanmış halde bulundu
Yerel

Gece denize girdi Parçalanmış halde bulundu

Yeniakit Publisher
2024-07-07 08:13:00 -
Gece denize girdi Parçalanmış halde bulundu

Kocaeli'de arkadaşlarının ikazına rağmen gece denize giren kişinin parçalanmış halde cansız bedeni bulundu. Cesedin, tekne pervanesinin çarpması sonucu parçalandığı değerlendiriliyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde parçalanmış erkek cesedi bulundu.

Çalköy Seyrek Mahallesi'nde, arkadaşlarının ikazına rağmen gece denize giren Ferhat Y'den (45) bir süre sonra haber alınamadı.

Arkadaşları ve yakınlarınca Ferhat Y'yi arama çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 4 saat süren aramanın ardından su yüzeyinde bir erkek cesedi bulan balıkçılar, yüzü ve vücudu parçalanmış haldeki cesedi kıyıya çıkardı.

Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tekne pervanesinin çarpması sonucu parçalandığı değerlendirilen cesedin bacağındaki lekeden Ferhat Y'ye ait olabileceği bildirildi.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 
 
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