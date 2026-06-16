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Gündem Geç saatlere kadar sürecek! İstanbul'da helikopter destekli ‘Huzur’ gecesi
Gündem

Geç saatlere kadar sürecek! İstanbul'da helikopter destekli ‘Huzur’ gecesi

Yeniakit Publisher
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Geç saatlere kadar sürecek! İstanbul'da helikopter destekli ‘Huzur’ gecesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, il genelinde ‘Huzur İstanbul’ adlı helikopter destekli asayiş denetimi yapıldı. Terörle Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi ve bekçiler katıldı. Denetimlerin gece geç saatlere kadar saatlere kadar süreceği öğrenildi.

Uygulamaya Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi ve bekçiler katıldı. Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri kuş uçurtmadı. Durdurulan araçlar, sürücüler ekipler tarafından didik didik arandı.

HANNA TEK TEK KOKLADI

Narkotik köpeği "Hanna", uygulamada araçlarda uyuşturucu araması yaptı. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, durdurulan şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi.
Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi. Özel Harekat polisinin de katıldığı uygulamada olumsuz durum ile karşılaşılmazken uygulamanın geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.

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