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Gündem Gürlek tartışmalara son noktayı koydu: İki süreç birbirinden bağımsız
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Gürlek tartışmalara son noktayı koydu: İki süreç birbirinden bağımsız

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Gürlek tartışmalara son noktayı koydu: İki süreç birbirinden bağımsız

Adalet Bakanı Gürlek, kamuoyunda tartışılan 12. Yargı Paketi ile "Terörsüz Türkiye" sürecinin birbirine bağlanmasının doğru olmadığını belirterek, iki çalışmanın farklı kulvarlarda yürütüldüğünü söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Terörsüz Türkiye sürecini Meclis yürütüyor. 12. Yargı Paketi'ne son şeklini vermek üzere Meclis'te yoğun bir hazırlık süreci devam ediyor. Bu çalışmalar birbirinden bağımsız ilerliyor. Ülkemizin farklı sorunlarını çözmeye yönelik çok önemli çalışmalar yürütülüyor" dedi.

Gürlek, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayarak kamuoyunda gündeme gelen infaz düzenlemesi, 12. Yargı Paketi ve Avrupa Parlamentosu raportörünün değerlendirmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin infaz düzenlemesine ilişkin çalışma olup olmadığı yönündeki sorusunu cevaplayan Bakan Gürlek, yalnızca suça sürüklenen çocuklara ilişkin bazı değerlendirme ve önerilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletildiğini ifade ederek, "Çocukların cezalarının infazına ilişkin bazı önerilerimiz var. Bu konuda kurulan komisyonun raporu bekleniyor." dedi.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ MECLİS YÜRÜTÜYOR”

Bakan Gürlek, 12. Yargı Paketi içerisinde "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunup bulunmadığı yönündeki soruya da açıklık getirdi.

Terörsüz Türkiye süreci ile yargı paketine ilişkin çalışmaların birbirinden bağımsız şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Gürlek, "Terörsüz Türkiye sürecini Meclis yürütüyor. 12. Yargı Paketi'ne son şeklini vermek üzere Meclis'te yoğun bir hazırlık süreci devam ediyor. Bu çalışmalar birbirinden bağımsız ilerliyor. Ülkemizin farklı sorunlarını çözmeye yönelik çok önemli çalışmalar yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

AVRUPA PARLAMENTOSU RAPORUNA TEPKİ

Bir gazetecinin Avrupa Parlamentosu raportörünün kendisiyle ilgili değerlendirmelerini sorması üzerine Bakan Gürlek, söz konusu raporun bağlayıcılığı bulunmadığını belirtti.

Görevlerini hukuk çerçevesinde yerine getirmeye devam ettiklerini ifade eden Gürlek, "Biz görevimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Zaten o şahsın ideolojik yaklaşımı farklı. Marjinal örgütlerle irtibatları da biliniyor. Hazırlanan rapor da tavsiye kararı." değerlendirmesinde bulundu.

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