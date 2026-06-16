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Gündem Görüntüleri izleyip gurur duymamak elde değil! Yerli savunma sistemi hedefi yok etti
Gündem

Görüntüleri izleyip gurur duymamak elde değil! Yerli savunma sistemi hedefi yok etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki yerli hava savunma sistemi SİPER, süper şimşek hava hedefini imha ederek tam harekat kabiliyetine ulaştı. Görüntüler Türk milletinin göğsünü kabarttı!

Milli Savunma Bakanlığı, Sinop Atış Alanı'nda gerçekleştirilen atış testi görüntülerini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki yerli ve milli SİPER hava savunma silah sistemi, yüksek süratli ve manevralı hedef senaryosu icra eden süper şimşek hava hedefini başarıyla imha ederek tam harekat kabiliyetine ulaştı." 

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