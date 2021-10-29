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Gündem Gebze'de yolcu treni raydan çıktı!
Gündem

Gebze'de yolcu treni raydan çıktı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki bir yolcu treni raydan çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 11:45:00 - 2021-10-29 11:58:07
Gebze'de yolcu treni raydan çıktı!

Kocaeli'nde yolcu treni raydan çıktı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında seyir halindeki yolcu treni kaza yaptı.

İstanbul istikametine giden yolcu treninin son iki vagonu raydan çıktı. Son vagon yan yatarken, elektrik direğine dayandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda yaralanan olmadığı bildirilirken bölgede çalışmalar devam ediyor.

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