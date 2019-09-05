Gebze’de okullar yeni eğitim yılına hazır

Gebze Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılı yaklaşırken öğrencilerin daha temiz ortamda eğitim görmeleri için okulların bahçe ve çevrelerinde temizlik çalışmaları yaptı.

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Gebze’de bulunan ilköğretim okullarının bahçeleri ve çevresinde temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Yeni eğitim ve öğretim yılına hazır hale getirilen okulların, bahçeleri yıkanırken okul çevresinde de temizlik çalışması yapıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim yılında daha temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri ve teneffüslerini daha temiz bir bahçede geçirmeleri için yapılan çalışmaların yıl içerisinde de tekrarlanacağı bilgisi verildi.