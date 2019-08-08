Gebze’de Ağustos Meclisi Tamamlandı

Gebze Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısı ikinci oturumu Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlığında tamamlandı.

15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleşen oturum yoklama ve bir önceki oturuma ait karar özetinin oylanması ile başladı. 10 gündem maddesinin görüşüldüğü ağustos ayı meclis toplantısı ikinci oturumunda gündemin birinci maddesi, Barış Mahallesi kamyon-tır otoparkı ücret tarifesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu, gündemin ikinci maddesi, Gebzespor Gençlik ve Spor Kulübüne nakdi yardıma ilişkin Plan ve Bütçe- Gençlik ve Spor Komisyonu’nun ortak raporu oy birliği ile kabul edildi.

Gündem dışı soruları cevapladı

Gündem maddelerinin görüşülüp karar bağlanmasının ardından Başkan Büyükgöz gündem dışı meclis üyelerinin sorularını cevapladı. Başkan Büyükgöz ayrıca Ballıkayalar’da yapılacak çalışma ile ilgili meclis üyelerine bilgilendirme amaçlı bir sunum yaptı. Gebze Belediyesi Eylül ayı meclis oturumu 4 Eylül Çarşamba günü saat 16:00’da gerçekleşecek.