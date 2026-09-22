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Dünya Irak’tan Hürmüz mesajı: Tankerlerin çoğu petrolümüzü taşıyor
Dünya

Irak’tan Hürmüz mesajı: Tankerlerin çoğu petrolümüzü taşıyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Irak’tan Hürmüz mesajı: Tankerlerin çoğu petrolümüzü taşıyor

Irak Petrol Bakanı Basim Hudayr, ülkesinin son iki ayda petrol ihracatını sürdürerek gelir elde ettiğini açıkladı. Hudayr’a göre Hürmüz Boğazı’ndan çıkan tankerlerin büyük bölümü Irak petrolü taşıyor.

Irak’ın petrol sevkiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Hudayr, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan taşımacılıkta ülkesinin payına dikkat çekti. Bakan, “Hürmüz Boğazı'ndan çıkan tankerlerin çoğu Irak petrolü taşıyor” dedi.

İKİ AYLIK İHRACAT VURGUSU

Hudayr, son iki aylık dönemde ihracatın devam ettiğini ve petrol satışlarından gelir sağlandığını belirtti. Açıklamada, bu dönemde ihraç edilen petrolün miktarı veya elde edilen gelirin tutarına ilişkin rakam paylaşılmadı.

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