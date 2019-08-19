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Gebze’de 60 evi tahliye ettiren yıldırımın düşme anı kamerada

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında zarar gören 60 daire ev sahipleri tarafından tahliye edilirken, yıldırım düşmesi anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:27
Gebze’de 60 evi tahliye ettiren yıldırımın düşme anı kamerada

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında zarar gören 60 daire ev sahipleri tarafından tahliye edilirken, yıldırım düşmesi anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.



Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi’nde bulunan bir sitede 14 katlı apartmanın çatısına düşen yıldırım sonrası çıkan yangında 60 daire zarar gördü. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, binadaki dairelerde bulunan elektronik eşyaların büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası binada zarar görmeyen eşyalarını kurtarmaya çalışan vatandaşlar, tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı.



"Canımızı kurtardığımıza dua ediyoruz"


Bina sakinlerinden Turgut Suscal yaptığı açıklamada, “Sabah saat 05.00 gibi şimşek çakması ve aşırı patlama sesiyle çocuklar uyanıyor. Uyanma esnasında küçük kızım bir koku geldiğini ifade ediyor. Eşim çıktığında evimizi komple duman sarmış. Çocukları aldıktan 2 dakika sonrada alevli bir yangın olmuş. Evimizdeki her şey kullanılamaz durumda. Canımızı kurtardığımıza dua ediyoruz. Emlak Konut’un da bu zararları karşılamasını, gelip bakmasını istiyoruz. Koku gidecek gibi değil. En kapalı yerdeki eşyalarımıza bile is ve duman işlemiş durumda” dedi.



“Evlerimizi tahliye ettik”


Olay gecesini anlatan Pınar Kesemen ise, “Sabah saat 04.00-05.00 gibi oldu. Yataklarımızdan kalktık, balkonlara çıktık. 14 katlı bina, 60 dairenin hepsi zarar gördü. Daire içlerimiz, ortak alanlarımız zarar gördü. Balkonlardan sarktık. Merdivenlerle itfaiye ekipleri bizi tahliye etti. Elektrik, doğal gaz hiçbir şey yok. Tahliye ettik. Hiçbir şey yapamıyoruz. Zarar nedir onu bilmiyoruz. Zarar nedir bilmiyoruz. Can kaybı olmadı” şeklinde konuştu.



Olay anı kameralara yansıdı


Geçtiğimiz gün yağan sağanak yağmur ile birlikte Gebze Kirazpınar Mahallesi’nde bir sitedeki binaya düşen yıldırım güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Sabah saat 05.00 sıralarında gerçekleşen olayın görüntülerinde yıldırım düşmesiyle birlikte gökyüzü bir anda aydınlanıyor.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:27
  1. doğa

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