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Aktüel Gebze Teknik Üniversitesi dünyanın en iyileri arasında
Aktüel

Gebze Teknik Üniversitesi dünyanın en iyileri arasında

Yeniakit Publisher
2020-09-04 13:06:45 -
Gebze Teknik Üniversitesi dünyanın en iyileri arasında

KOCAELİ (AA) - Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), dünyanın en iyi üniversiteleri kapsamında açıklanan listede, Türk üniversiteleri içinde 12. sırada yer aldı.

GTÜ'den yapılan açıklamada, dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasının, Times Higher Education (THE) tarafından açıklandığı belirtildi.

Türkiye'den 44 üniversitenin değerlendirmeye alınarak listeye girdiği dünya üniversite sıralamaları 2021'in yayınlandığı aktarılan açıklamada, THE tarafından 93 ülkeden 1500'ün üzerinde üniversitenin dahil edildiği listede GTÜ'nün 1001+ bandında yer alarak, sıralamada olan Türk üniversiteleri içinde 12. sırada yer aldığı vurgulandı.

Zirvesinde İngiltere'den Oxford Üniversitesinin bulunduğu listenin hazırlanırken öğretim kurumunun öğretim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası bakış gibi dört alan üzerinden 13 performans göstergesinin göz önünde bulundurulduğu bildirildi.


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