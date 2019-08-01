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Gebelik yüzmeye mani değil

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.

01 Ağustos 2019 Perşembe 09:25
Gebelik yüzmeye mani değil

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emine Emsal Demirel, riskli gebeliği olmayan her anne adayının doğuma kadar havuz ve denizde yüzmesinde bir mahzur olmadığını söyledi.


Sıcak havalardan bunalanlar serinlemek için havuz ve denize akın ederken, bazı anne adayları ise tehlikeli olabilecek kaygısıyla bunların hiçbirini yapamıyor. Bebek bekleyen anne adaylarının da tatil yapma hakkının olduğunu ifade eden VM Medical Park Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emine Emsal Demirel, gebelere yönelik yasakçı yaklaşımın doğru olmayacağını söyledi. Gebelerin de diğer insanlar gibi sıcaktan bunaldıkları için denize veya havuza girmek istemesinin normal olduğunu belirten Demirel, “Gebelere en çok tavsiye edilen sporlar, yürüyüş ve yüzmedir. Temiz olduklarına emin oldukları denizde veya havuzlarda yüzebilirler. Sadece önemli olan, uzun süreli güneş altında ve nemli kalmamaları. Sudan çıktıktan sonra mayolarını çıkarmaları veya iyi kurulanmaları gerekiyor. Çünkü nemli ortam, idrar yolu enfeksiyonunu tetikleyecektir. Yüzerken de yanlarında birilerinin olması gerekiyor. Gebelerde ani tansiyon düşmeleri veya ani kramplar olabiliyor” dedi.


Her havuza veya kalabalık havuzlara girmeyi tavsiye etmeyen Dr. Emine Emsal Demirel, “Bazı havuzların özellikle ilaç içeriği çok olabiliyor. Temiz olduklarına güvendikleri yerleri tercih etmeliler. Havuzdan çok denizi tercih etsinler. Sıcak hava, gebeler için daha da önemlidir. Öğlen saatlerinde kesinlikle güneşe çıkmasınlar. Ancak diğer saatlerde D vitamini için güneşe çıkmalarında fayda var. Erken doğum riski olan veya başka bir rahatsızlığı olan gebelerin de deniz veya havuzlara girmelerinde sakınca olabilir. Ancak gebeliğin her anında doğuma kadar bile yüzme yapılabilir. Ancak aşırıya kaçmamalı ve yüzme tiplerine dikkat etmeliler” ifadelerini kullandı.


Anne adaylarının deniz ve havuzdan önce su alımlarına çok dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Demirel, “Su miktarını yaz aylarında mutlaka artırmaları gerekmektedir. Kışın tükettikleri suyun daha fazlasını içmeliler. Çünkü rutin kayıplar olacaktır. O kayıpları da bir şekilde karşılamak gerekiyor. Bebek için gerekli olan sıvı miktarını almak gerekiyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 09:25
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