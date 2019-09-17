Gebelik şekeri nedir? Gebelik şekeri nasıl düşürülür? Gebelik şekeri nasıl tedavi edilir? Gebelik şekerinin tedavisi nasıl yapılır?

Gebelik şekeri, önceden diyabet hastası olmayan kadınların hamile kaldıktan sonra bu rahatsızlıktan muzdaripolması durumudur.

Gebelik diyabeti, kontrol altında tutulup iyi tedavi edilirse doğumla birlikte sona erer. Özellikle bebek ihtiyacının daha belirgin olduğu hamileliğin 6. ayından sonra ortaya çıkar.

Hamilelik sırasında vücutta bazı hormonal değişiklikler yaşanır ve kan şekerini yükselten birçok hormon üretilir. Hamilelik diyabeti de bu değişikliklere tam uyum gösterilememesi halinde oluşur. Hamilelik sırasında ortaya çıkan ve hamilelik süresince devam edip doğumla birlikte sona eren bir diyabet tipidir bu. Ancak hemen belirtelim, hamilelikten önce de diyabeti olanlar bu tanıma girmez.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Gebelik şekerinin tespiti sonrasında diyabetik diyete başlanır ve kan şekeri bir hafta boyunca izlenir. Eğer bu süre içerisinde açlık ve tokluk kan şekeri değerleri istenilen sınırları aşıyorsa, vakit kaybetmeden insülin tedavisine başlanır.

Bu dönemde diyabetli anne adayı bir şeker ölçüm cihazıyla mutlaka kontrolünü olmalı. Kan şekeri kontrollerini düzenli olarak yaptırmalı. Ölçüm sonuçları da bir çizelgeye kaydedilmeli.