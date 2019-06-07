0553 313 94 23

Gebelik döneminde kalp sağlığı sorunlarına dikkat

Kalp sağlığı sorunu yaşayana kişilerin gebelik yaşaması ile birlikte yaşanan süreç hakkında bilgi verirken, gebelik döneminde kalp ve damar sisteminde fizyolojik değişiklikler olabileceğini belirten Uzm.

07 Haziran 2019 Cuma 09:38
Gebelik döneminde kalp sağlığı sorunlarına dikkat

Kalp sağlığı sorunu yaşayana kişilerin gebelik yaşaması ile birlikte yaşanan süreç hakkında bilgi verirken, gebelik döneminde kalp ve damar sisteminde fizyolojik değişiklikler olabileceğini belirten Uzm. Dr. Belma Yaman,kalp hastası olmayan kişilerin sadece yüzde 1’inde gebelik döneminde kalp hastalığı görüldüğünü belirtti.


Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Gebelik döneminde anne adaylarının kalp ve damar sisteminde fizyolojik değişikliklere bağlı olarak nefes darlığı ve çarpıntı gibi semptom sorunu yaşayabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Belma Yaman, vücutta oluşan bu değişikliklerin kalple ilgili bazı hastalıkları da tetikleyebildiğini belirtti. Bu yüzden bu kişilerin kardiyoloji kontrollerini aksatmadan düzenli şekilde muayene olması gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Belma Yaman sözlerine şöyle devam etti: “Gebelik döneminde kalp damar sisteminde oluşan normal değişiklikler vardır. Gebelikte kişilerin kan hacminde yüzde 50, nabzında ise yüzde 25 artma görülür. Büyük ve küçük tansiyonunda ise yüzde 10 düşme görülür. Bu durumlar özellikle gebeliğin yirminci haftasından sonra görülmektedir. Gebe kişilerde oksijen tüketimi artmaktadır. Ayni zamanda kansızlıkta yaşanabilmektedir. Bu değişimlere bağlı olarak da gebelik döneminde hafif nefes darlığı, yorgunluk, şiddetli olmayan çarpıntı, yol yürüme mesafesinde kısalma, bacaklarda ciddi olmayan şişlikler gebelik döneminde normal olarak görülen değişikler olarak kabul edilir” dedi.


“Nadiren de olsa kalp damar hastalıkları görülebilir”


Gebelik de görülebilen kalp ve damar hastalıkları hakkında da bilgi veren Uzm. Dr. Belma Yaman, gebelik döneminde kalp kapak hastalıkları, doğumsal kalp hastalıkları, hipertansiyon, ritim bozukluğu, pıhtılaşmaya yatkınlık, nadiren de olsa kalp damar hastalıkları ve kardiyomiyopati gibi hastalıkların görülebileceğini belirtti. Daha önceden kalp hastalığı olmayan kişilerde genellikle kalp hastalıkları gelişme oranı yüzde 1 olarak görüldüğünü söyleyen Uzm. Dr. Belma Yaman, bu kişilerin gebelik döneminden önce hiçbir şikayet yaşamamasına rağmen gebelik döneminde gebeliğe bağlı olarak mevcut kapak hastalığı ve doğumsal kalp hastalığı gibi durumlarda da ilerleme olabileceği bilgisini verdi. Uzm. Dr. Belma Yaman sözlerine şöyle devam etti: “Hamile kişiler nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı ve tansiyon yüksekliği gibi şikayetlerle hastaneye başvurabilir. Ayrıca pıhtılaşmaya yatkınlık oluştuğu için bacak damarlarında veya kalp damarlarında da tıkanıklarda yaşanabilir. Bu nedenle bu şikayetleri olan gebelerin mutlaka kardiyoloji kontrolü için hastaneye başvurmaları önerilmektedir” ifadelerini kullandı.


Kalp ve damar hastalıkları anne ve bebeğin hayatını riske atabilir


Bazı kalp damar hastalıklarının gebelik dönemin de anne ve bebeğin hayatını riske atabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Belma Yaman, “Gebelikte anne ve bebeğin hayatını riske atacak kalp hastalıkları var ise öncesinde mutlaka bilgilendirme yapılmalıdır. Hamilelik de kalp sağlığı açısından sakıncalı olabilecek durumlar vardır. Bunlar siyanotik doğumsal kalp hastalıkları, günlük istirahat sırasında bile nefes darlığına yol açan kalp kapaklarında yetmezlik ve darlık ve ciddi kalp yetmezliği gebelik için sakıncalı durumlardır. Bunların yanında kalp akciğerde ciddi yük oluşturmayan, doğuştan kalpte delik olan durumlar, kalp ameliyatı ile kalp kapak değişimim veya tamiri yapılmış kişiler, yüksek ameliyatı ile kalp kapak değişimi veya tamiri yapılmış kişiler, yüksek kan basıncına sahip kişiler, ilaç tedavisi altında ritim bozukluğu olan kişiler gebelik öncesi ve sırasında detaylı kontrol ve takiplerle belli bir risk göz önüne alınarak gebe kalabilirler. Ayrıca tedavi edilebilir ritim problemi olan hastaların gebelik öncesi ablasyon işlemi yapıldıktan sonra normal bir şekilde gebe kalma engelleri yoktur” açıklamalarında bulundu.


Kalp damar hastası kişilerin gebelikte dikkat etmesi gerekenler


Gebelikte kalp damar hastalığı için dikkat edilmesi gerekenler hakkında da bilgi veren Uzm. Dr. Belma Yaman, gebelik döneminde kişilerin aşırı tuz tüketiminden kaçınması gerektiğini belirtti. Gebelik öncesi kalp hastalığı olan kişilerin gebelik sırasında bir kardiyolog tarafından yakıdan takip edilmesi gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Belma Yaman, fazla kilo alımının kalbin yükünü artırabileceği için kilo alımına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Ciddi anemisi olan kişilere demir takviyesi yapılması gerektiğini ve gebelik sırasında nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı, bayılma gibi yeni başlayan şikayetler olduğu zaman ise kardiyoloji kontrolünün yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca gebelerde EKG ve ekokardiyografi radyasyon içermeyen ve güvenle yapılabilen tetkikler olduğunu, bu nedenle hamile kişilerin radyasyon içermeyen kardiyolojik tetkikini güvenle yapılabileceğini belirtti.


Kalp sağlığı sorunu yaşayan kişilere sezaryan doğum önerilmekte


Kalp hastalığı olan kişilerde doğum şeklinin de önemli olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Belma Yaman, normal doğumda kanama, enfeksiyon ve toplar damarda pıhtı gibi sağlık sorunu risklerinin az olması nedeni ile birçok stabil kalp hastalarına normal doğum yapılmasının önerildiğini belirtti. Uzm. Dr. Belma Yaman , “Kan sulandırıcı ilaç kullananlar, aort diseksiyon geçirmiş kişiler, ileri aort genişlemesi olan hastalar, ciddi aort darlığı olan kişiler ve ciddi pulmoner hipertansiyon gibi bazı doğumsal kalp hastalıkları yaşayan kişilere mutlaka sezaryan ile doğum önerilmektedir” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 09:38
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Bu iki oldu”
    1. Fatih Portakal, valiye söven..
    2. Otomobilin Çarpıp Kaçtığı Yaralı..
    3. Kayseri’de trafik kazası: 1 yaralı
    4. (Özel) Yaz aylarının korkulu rüyası..
    5. CHP Milletvekili hayatını kaybetti
    6. (Özel) Son çömlek ustası mesleğini..
    7. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    8. Küresel piyasalar ABD'nin istihdam..
    9. Nükleer tıpla kanserin haritası..
    10. Tarih belli oldu! Türkiye uzaydan..
    11. Bakın kimlerin sözüne itibar ettiler!
    12. Başkan Akgün, Ramazan Bayramı’nı..
    13. Halk harekete geçti! Merkel koltuğunu..
    14. Yoldan geçerken görenler araçlarından..
    15. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın..
    16. Adana'da yol kenarında ceset bulunması
    17. Kayıp çocuğun cesedi sulama kanalında..
    18. Düğün öncesi Mesut'tan alkışlanacak..
    19. Gebelik döneminde kalp sağlığı..
    20. Çin, ABD’yi enerji borsası ile bitirecek
    21. İstanbullular Ramazan Bayramı’nda..
    22. Erzincan'da trafik kazası: 6 yaralı
    23. Marmara'da hava durumu
    24. Döviz kurları
    25. Hedef 45 milyon lira!
    26. GRAFİKLİ - Türkiye'nin konuğu Fransa
    27. Kılıçdaroğlu'ndan Arslan için..
    28. 3’ünü de rahmetle anıyoruz
    29. CHP'li vekil hayatını kaybetti!
    30. Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı