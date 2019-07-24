‘Gebe Okulu’nda tescil işlemleri tamam

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Çarşamba Devlet Hastanesi iş birliği ile gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında Gebe Okulu tescil işlemleri tamamlandı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü değerlendiricileri, Gebe Okulu tescil işlemleri için Çarşamba Devlet Hastanesine ziyarette bulundu.

Her kadının doğumunu güvenli koşulda gerçekleştirmesini sağlayacak nitelikte yararlanabilmesinin en doğal hakkı olduğunu dile getiren Hastane Başhekimi Dr. Turan Bilgin, “Tescil işlemleri tamamlanan Gebe Okulu devlet hastanemizin poliklinik alanında Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği karşısında hizmet vermektedir. Gebe Okulumuzda; gebelere, anneye yardımcı olacak kişilere, gebelik dönemi, doğum eylemi, doğum sonrası dönem ve bebek bakımıyla ilgili bilimsel doğruları içeren eğitimler düzenlenmektedir. Gebelerin doğum ile ilgili ön yargılarını ve korkularını azaltmak, anne adaylarını bebek bakımı konusunda bilinçlendirmek ve sağlıklı bebekler yetiştirmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır” dedi.

Gebe okulunda eğitimlerini tamamlayan anne adaylarına katılım belgesi veriliyor.