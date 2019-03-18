Gazze’nin ilacına Siyonist bombası

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze’deki Siyonist zulüm ve barbarlığı sürüyor... Bölgedeki ilaç ihtiyacının yüzde 15’ini karşılayan kentteki tek ilaç fabrikasının üretimi, İsrail’in uyguladığı abluka ve yaptığı saldırılar nedeniyle yüzde 80 azaldı. Fabrika müdürü Mervan el-Astal, İsrail’in ilaç fabrikasına yönelik ilk saldırısının 2003’te olduğunu ve bu saldırının ekipman, cihaz ve büyük miktarda ham maddeyi tahrip ettiğini belirtti. “2003 yılından bu yana işgalci İsrail, ilaç fabrikasına 9 kez saldırı yaparak büyük tahribat ve maddi kayıplara neden oldu” diyen Astal, İsrail ordusunun 2008, 2012 ve 2018’de Gazze’ye düzenlediği saldırı esnasında da fabrika merkezini füzelerle hedef alarak 1 milyon dolardan fazla maddi hasara neden olduğunu vurguladı.

İlacın ihracını da engelliyor

Astal, hammaddenin giriş izni ile beraber İsrail’in 2007’den beri üretilen ilaçların ihracatını da engellediğini belirterek, 2007-2008 yıllarında 1,5 yıl üretimi durdurduklarını, bölgesel ve uluslararası insan hakları örgütlerinin araya girmesiyle üretime yeniden başladıklarını söyledi.

İsrail’in engellemeleri ve saldırılarının yanı sıra Gazze Şeridi’nde yaşanan ekonomik krize rağmen 1999’da açılan fabrikanın kentin antibiyotik, sedatif ve soğuk algınlığı gibi bazı ilaç ihtiyacını gidermeye çalıştığını dile getiren Astal, Batı Yaka ve İsrail’deki fabrikalarda üretilmeyen 7 sınıf tıbbi ilacı ürettiklerini aktardı.