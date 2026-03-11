  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Enerji arz güvenliğinde bir sıkıntı yok Saddam’ı satanlar yine iş başında! Irak’tan ABD üslerini vuran İran’a tepki: Seyirci kalmayacaklarmış... ABD-İsrail şimdi ne yapacak? İran hedefindeki yeni yerleri açıkladı İçişleri Bakanı Çiftçi'den "plaka" açıklaması: Uygulanan cezaları sileceğiz Sülün Osman taktiğiyle mahkemeyi esir aldı: "Sanık Ekrem"den rüşvet villalarına tek kelime yok! Uzmanlar Siyonistlerin kirli planını açıkladı! Terör devletinin kaçma şansı yok! Bölgesel tansiyon yükseliyor Ekonomik kriz kapıda Almanya, Ortadoğu’yu apar topar terk ediyor: Pılını pırtısını toplayıp kaçtılar Kendi halkı da sırt döndü: Savaş çığırtkanı Trump'a "İran" şoku! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emeklilere müjde
Gündem Gazze’nin feryadını sanatla dünyaya duyuran Joubran kardeşlerden vefa sofrası! Konser gelirleri iftar oldu
Gündem

Gazze’nin feryadını sanatla dünyaya duyuran Joubran kardeşlerden vefa sofrası! Konser gelirleri iftar oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gazze’nin feryadını sanatla dünyaya duyuran Joubran kardeşlerden vefa sofrası! Konser gelirleri iftar oldu

Filistin’in dünyaca ünlü ud virtüözleri Samir, Wissam ve Adnan Joubran kardeşlerin oluşturduğu Le Trio Joubran, işgalci İsrail’in zulmü altında açlıkla pençeleşen Gazze’yi unutmadı! Sanatlarını direnişin sesine dönüştüren grup, Türkiye turnesi kapsamında verdikleri konserlerden elde edilen tüm geliri Gazze’deki mazlumlar için seferber ederek muazzam bir iftar organizasyonuna imza attı.

Filistinli Samir, Wissam ve Adnan Joubran kardeşlerin oluşturduğu Le Trio Joubran, Gazze'de iftar verdi.

Grup, Türkiye turnesindeki konserlerden elde edilen gelirle iftar sofraları kurdu.

İftar organizasyonunu ise DHD Prodüksiyon gerçekleştirdi. Organizasyona ayrıca TBMM İdare Amiri, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da destek verdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden müthiş destek: Gazze'de 290 bin kişilik iftar yemeği!
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden müthiş destek: Gazze'de 290 bin kişilik iftar yemeği!

Gündem

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden müthiş destek: Gazze'de 290 bin kişilik iftar yemeği!

İnsani kriz derinleşiyor! Gazze'de yardım sevkiyatı yüzde 10’a düştü
İnsani kriz derinleşiyor! Gazze'de yardım sevkiyatı yüzde 10’a düştü

Dünya

İnsani kriz derinleşiyor! Gazze'de yardım sevkiyatı yüzde 10’a düştü

Siyonist kalleş İsrail, sınır tanımıyor! Gazze’de şehit sayısı 72 bin 135'e yükseldi
Siyonist kalleş İsrail, sınır tanımıyor! Gazze’de şehit sayısı 72 bin 135'e yükseldi

Dünya

Siyonist kalleş İsrail, sınır tanımıyor! Gazze’de şehit sayısı 72 bin 135'e yükseldi

Gazze'de şehit sayısı 72 bin 135'e yükseldi
Gazze'de şehit sayısı 72 bin 135'e yükseldi

Dünya

Gazze'de şehit sayısı 72 bin 135'e yükseldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23