Gazze’nin feryadını sanatla dünyaya duyuran Joubran kardeşlerden vefa sofrası! Konser gelirleri iftar oldu
Filistin’in dünyaca ünlü ud virtüözleri Samir, Wissam ve Adnan Joubran kardeşlerin oluşturduğu Le Trio Joubran, işgalci İsrail’in zulmü altında açlıkla pençeleşen Gazze’yi unutmadı! Sanatlarını direnişin sesine dönüştüren grup, Türkiye turnesi kapsamında verdikleri konserlerden elde edilen tüm geliri Gazze’deki mazlumlar için seferber ederek muazzam bir iftar organizasyonuna imza attı.
Filistinli Samir, Wissam ve Adnan Joubran kardeşlerin oluşturduğu Le Trio Joubran, Gazze'de iftar verdi.
Grup, Türkiye turnesindeki konserlerden elde edilen gelirle iftar sofraları kurdu.
İftar organizasyonunu ise DHD Prodüksiyon gerçekleştirdi. Organizasyona ayrıca TBMM İdare Amiri, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da destek verdi.