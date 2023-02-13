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Dünya Gazzeliler Türkiye için kan bağışladı
Dünya

Gazzeliler Türkiye için kan bağışladı

Asrın felaketiyle sarsılan Türkiye için harekete geçen Filistinliler, Gazze'de kan bağışında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 11:44:00 -
Gazzeliler Türkiye için kan bağışladı

 

Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilde büyük yıkıntıya neden oldu.

Binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, on binlercesi yaralandı.

Kızılay, depremden sonra kan bağışı çağrısında bulundu.

Türkiye dostu ülkelerde de insanlar kan bağışı için harekete geçti.

Filistinliler, Türkiye ve Suriye'deki depremlerde yaralananlara yardım etmek için Gazze'de kan bağışında bulundu.

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