Gazzeliler Türkiye için kan bağışladı
Asrın felaketiyle sarsılan Türkiye için harekete geçen Filistinliler, Gazze'de kan bağışında bulundu.
Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilde büyük yıkıntıya neden oldu.
Binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, on binlercesi yaralandı.
Kızılay, depremden sonra kan bağışı çağrısında bulundu.
Türkiye dostu ülkelerde de insanlar kan bağışı için harekete geçti.
Filistinliler, Türkiye ve Suriye'deki depremlerde yaralananlara yardım etmek için Gazze'de kan bağışında bulundu.