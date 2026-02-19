Gazze’deki Büyük Ömer Camii'nde teravih namazı kılındı

Gazze Şeridi’nde yaşayan yüzlerce Filistinli, kutsal Ramazan ayının başlamasıyla birlikte şehrin en eski ibadethanesi olan Büyük Ömer Camii’nde (Gazze Ulu Camii) ilk teravih namazını eda etti. Akşam saatlerinden itibaren camiye akın eden bölge halkı, caminin avlularını ve saldırılar sonrası kısmen restore edilen bölümlerini hıncahınç doldurdu. Bu yıl Büyük Ömer Camii’nde bir araya gelmenin özel bir anlam taşıdığını ifade eden Gazzeliler, hasarlı duvarlara rağmen cemaatle namaz kılmanın yıkıma karşı bir direniş ve manevi dayanıklılık mesajı olduğunu vurguladı. Ağır insani şartlar altında Ramazan’ı karşılayan halk, ibadethanenin kutsiyetini koruma kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Tarihi yapı, İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılar sırasında doğrudan hedef alınmış ve büyük hasar görmüştü. Saldırıların ardından yerel imkanlarla başlatılan restorasyon çalışmaları, caminin belirli kısımlarının Ramazan ayı öncesinde cemaate kapılarını açmasına olanak sağladı.

FİLİSTİN'İN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK İBADETHANESİ: GAZZE'NİN TARİHİ SEMBOLÜ

Gazze’nin "Eski Şehir" bölgesinin merkezinde, geleneksel pazarın hemen yanında konumlanan Büyük Ömer Camii, şehrin en kadim mirası olarak biliniyor. Yaklaşık bin 600 metrekarelik devasa bir alana yayılan yapı; 410 metrekarelik kapalı alanı ve bin 190 metrekarelik açık avlusuyla binlerce kişiye aynı anda ibadet imkanı sunuyor. Tarihi cami, Kudüs'teki Mescid-i Aksa ve Akka'daki Cezzar Ahmed Paşa Camii'nden sonra Filistin topraklarındaki üçüncü en büyük cami olma özelliğini taşıyor.