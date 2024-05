Gazze'de soykırım yapan alçak yahudiler 'kuruluş yıldönümü' kutluyor!

7 Ekim'den beri milyonlarca Filistinliye zulmeden siyonistler, Kassam mücahidlerinin direnişi karşısında neye uğradığını şaşırırken, sonu yaklaşan sözde ülkelerinin kuruluş yıldönümünü kutluyor.

Yahudiler, kutlamalar için büyük saygısızlık yaparak Filistin-El Halil’deki İbrahim Cami önüne konser alanı kurdu. Alanda toplanan alçak yahudiler müziklerle eğlenirken Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki Müslümanlar ise kan ağlıyor.

İnsanlıktan çok uzakta ahlaksızlar!

Yahudilerin kutlama görüntüleri servis edildi. Milyonlarca insana zulmeden siyonistlerin kutlama anlarına ait video insanlıktan ne kadar uzak olduklarını gözler önüne serdi.

İbrahim Camii’nde Hz. İbrahim (a.s.), oğlu Hz. İshak (a.s.) ve torunları Hz. Yakup (a.s.) ile Hz. Yusuf'un eşlerinin kabirleri bulunuyor.