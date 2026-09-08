Gazze’de son 24 saatte 3 şehit, 5 yaralı

İsrail ordusu, Hamas ile Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu son 24 saatte 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Ayrıca enkaz alanlarında daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana hayayını kaybedenlerin sayısı bin 355’e, yaralı sayısı 4 bin 516’ya yükseldi. Böylece İsrail'in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 662’ye, yaralı sayısı ise 174 bin 627’ye ulaştı.