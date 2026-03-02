Gazze'de şehit sayısı 72 bin 97’ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğu Gazze Şeridi’ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saatte 1 sivil ile 5 yaralının getirildiği bildirildi.

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 630’a, enkaz altından çıkarılanların sayısının 735’e, yaralı sayısının da bin 698’e yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 97’ye yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 171 bin 796’ya ulaştığı aktarıldı.