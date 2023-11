Gazze’de şehid olan çocuklar anısına gökyüzüne balon bırakıldı

İşgalci İsrail'in saldırıları sonucu şehid olan Gazzeli çocukların unutulmaması ve Filistin’deki vahşetin tüm dünyaya duyurulması amacıyla Van’da gökyüzüne yüzlerce balon bırakıldı.

Van Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, siyonist işgalcilerin şehid ettiği çocuklar anısına bir araya gelen çocuklar, Gazzeli akranları için ellerinde tuttukları balonları gökyüzüne bıraktı.

Edremit Seyir Tepesinde "Gazzeli Çocuklar Ölmesin" sloganıyla yapılan programda, umudun simgesi balonlar, Gazzeli çocuklara özgürlük dileğiyle gökyüzüne bırakıldı.

"İnşallah bir an önce Gazzeli kardeşlerimiz özgürlüklerine kavuşur"

Siyonist işgal çetesinin saldırıları sonucu şehit edilen çocukları anmak istediklerini belirten Başkan İsmail Say, "Bugün Edremitli çocuklarla Gazze’de şehit olan, israil saldırılarında öldürülen çocukları anmak istedik. Hali hazırda da 50 güne yakındır israil bombardımanına maruz kalan Gazze’den bahsediyoruz. Hemen hemen her gün, her an tüm dünyanın bugüne kadar şahit olduğu en ağır tablolar, en ağır fotoğrafları görüyoruz. Biz de buna Edremitli çocuklarla birlikte duyarsız kalmak istemedik. Anaokulundan, okul öncesindeki çocuklarımızla birlikte Gazze’deki kardeşlerimizi andık. Biz saldırıların başladığı ilk günden itibaren Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirtmiştik. Edremit Belediyesi olarak Türkiye’de israil menşeli ürünlerin boykotu çağrısını yapmıştık ki bu vesileyle de yüzlerce belediyemiz bu çağrımıza uymuştu. Gönül isterdi ki bugün çok daha güzel şeyler konuşmak ama maalesef bugün tüm dünyanın gözü önünde, batının gözü önünde anneler, babalar çocuklarının cenazelerini ellerinde taşıyorlar. Su yok, elektrik yok, hastaneler birer morga dönmüş durumda maalesef. İnşallah bu acı, bu sıkıntılı durum bir an önce sona erer. İnşallah bir an önce Gazzeli kardeşlerimiz özgürlüklerine, hak ettikleri insani yaşama ulaşırlar. Gazze-Edremit kardeşliğini birkaç gün önce de meclis kararıyla onaylamıştık. Bu kararları da yakın zamanda uygulayacağız inşallah. Bu vesileyle de bir kez daha vefat edenleri şehit olan kardeşlerimizi rahmetle anıyorum" dedi. (İLKHA)

ÖNE ÇIKAN VİDEO