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Gündem Gazze'de patlamadan düşen 1 tonluk füze zulmü gözler önüne serdi!
Gündem

Gazze'de patlamadan düşen 1 tonluk füze zulmü gözler önüne serdi!

Yeniakit Publisher
2024-07-24 16:20:00 - 2024-07-24 16:52:10

Gazze'de bir evin önüne düşen patlamamış füzenin görüntüsü vahşetin boyutunu ortaya koydu.

Katil İsrail Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki zulme 7 Ekim'den beri aralıksız devam ediyor.

40 bini aşkın şehidin olduğu Gazze'den gelen bir video zulmün boyutunu gözler önüne serdi.

Gazze bir evin önüne düşen füzenin görüntüleri paylaşıldı.

Evin sahibi yaşanan zulmü şöyle anlattı:

"İşte bu bombalarla bizi vuruyorlar. Bir ton ağırlığındaki bu füzelerin hepsi evlerimizin üzerine atılıyor."
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