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Dünya Gazze'de patlama: 5 ölü 25 yaralı
Dünya

Gazze'de patlama: 5 ölü 25 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-09-14 06:54:00 -
Gazze'de patlama: 5 ölü 25 yaralı

Gazze Şeridi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 5'e çıktığı, yaralıların 25 kişi olduğu bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, patlama sonrasında Şifa Hastanesi'ne 5 kişinin cenazesinin ulaştığı, aralarında bazıları hayati tehlike taşıyan yaralıların sayısının ise 25 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ölenlerin kimliklerine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Gazze'nin doğusundaki tel örgüler bölgesinde onlarca Filistinli genç bir gösteri sebebiyle bir araya gelmişti.

Sağlık Bakanlığı, daha önceki açıklamasında neden kaynaklandığına dair bilgi verilmeyen patlamada 4 kişinin öldüğünü, yaralı sayısının ise 19 olduğunu duyurmuştu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise son saatlerde Gazze'nin kuzeyindeki sınır tellerinin yakınında yüzlerce Filistinlinin katılımıyla şiddetli ayaklanmaların yaşandığı ifade edilmişti.
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Olaylar sırasında çok sayıda el yapımı patlayıcının etkinleştirildiği ve el bombalarının atıldığının gözlemlendiği ifade edilen açıklamada, olaylara müdahale etmek için bölgeye asker konuşlandırıldığı kaydedilmişti.

Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine saldırı amacıyla bir patlayıcının infilak ettirilmeye çalışıldığının tespit edildiği, patlayıcının Gazze tarafında patlaması sonucu çevredeki çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı aktarılan açıklamada, olayda İsrail güçleri arasında herhangi bir kayıp yaşanmadığına işaret edilmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze sınırındaki göstericileri dağıtmak için yaptığı müdahale sırasında plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası atması sonucu çok sayıda yaralanmanın meydana geldiğini belirtmişti.

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