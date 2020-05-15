Gazze'de Nekbe'nin 72. yılı sanal etkinlikle anıldı

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Nekbe'nin (Büyük Felaket) 72. yılı, sanal ortamda düzenlenen etkinlikle anıldı.

Filistinli "Revasi Filistin" derneği, her yıl düzenlediği etkinliği Kovid-19 nedeniyle bu yıl sanal ortama taşıdı. Dernek, Nekbe'nin 72. yılını anmak için "Kudüs yolunda" isimli sanal etkinlik başlattı.

Dernek Başkanı Fayiz el-Huseyni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dernek 6 yıldır Nekbe'yi uluslararası sanat faaliyetleriyle anıyordu. Bu yıl koronavirüs nedeniyle faaliyetlerimizi sanal ortamdan ve sosyal medya üzerinden yürütmek zorunda kaldık." dedi.

Etkinlik kapsamında, derneğin Facebook sayfasında açılış konuşmaları yapıldığını, katılımcı sanatçıların konuşmalarına yer verildiğini, Kudüs'ten ve işgal edilmiş topraklardan görüntüler izletildiğini ayrıca katılımcıların bugünle alakalı hazırladıkları sanat eserlerinin de sergilendiğini aktaran Huseyni, Nekbe'nin anıldığı bu sanal etkinliğe 11 İslam ülkesinden güzel sanatlar alanında 300 sanatçının çalışmalarıyla katıldığını belirtti.



Sanatın, halkın hayallerini ve içinde bulunduğu durumu yansıtmadaki önemi ve başarısından dolayı Nekbe'yi sanatsal faaliyetlerle anmayı tercih ettiklerini dile getiren Huseyni, bu etkinliğin her yıl Gazze merkezli olarak düzenlenmesinin de Gazze'nin gücünü gösterdiğini sözlerine ekledi.

- Nekbe'nin 72. yılı

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.



İsrail güçleri Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.



Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.