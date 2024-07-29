  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Skandal sözlerle "tesettür"ü hedef almıştı! Ahmet Hakan, o hadsize haddini böyle bildirdi

Hulusi Akar, Mavi Vatan’a ‘masal’ diyen CHP’li Namık Tan’ı yerin dibine soktu!

Aşiretler birbirine girdi! 35 ölü… Bölgede eğitime ara verildi

İsrailli kaynaklardan sızan Lübnan bilgisi! 'Ordu bunu istemiyor'

Türkiye’den bomba atak! Oraya tam 30 milyar dolar kaynak ayırdık

Ya saygı göstereceksiniz ya defolup gideceksiniz! Arsız Tuğba'ya kötü haber

İşte yeni yüzyılın petrolü! Maalesef her dediklerini yaptıracaklar

Çin otomobil devi BYD resmen Türkiye'de

Yabancılar gözlerini bu ilimize dikti! Sessiz sedasız bin dönüm arazi satın aldılar, bölge sakinleri tedirgin

Zafer Şahin'den Fatih Altaylı'ya tokat gibi tepki! 'Pazar pazar oturmuş video çekmiş'
Dünya Gazze'de kahreden gelişme!
Dünya

Gazze'de kahreden gelişme!

Yeniakit Publisher
2024-07-29 20:40:00 -
Gazze'de kahreden gelişme!

Gazze Şeridi’ndeki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları nedeniyle bölgede çöken sağlık sistemi ve hijyen koşullarının kötüleşmesi nedeniyle çocuk felci salgını olduğunu açıkladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 297 gündür devam ederken, insani kriz her geçen gün derinleşiyor.

Gazze Şeridi’ndeki Sağlık Bakanlığı, sağlık sistemi çöken Gazze’de çocuk felci salgını olduğunu ilan etti. Bakanlık, salgına devam eden İsrail saldırının neden olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle enkaza dönen Gazze’de sağlık ve hijyen koşullarının çok kötü durumda olması nedeniyle çocuk felci virüsünün Gazze Şeridi'ne ve ötesine yayılma riskinin yüksek olduğu bildirilmiş, ancak salgın ilan edilmemişti.

Kaynak: AA

Hamas, ABD'yi Gazze saldırılarını durdurması için Netanyahu'ya baskı yapmaya çağırdı
Hamas, ABD'yi Gazze saldırılarını durdurması için Netanyahu'ya baskı yapmaya çağırdı

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hamas, ABD'yi Gazze saldırılarını durdurması için Netanyahu'ya baskı yapmaya çağırdı

KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre’den Akit’e flaş açıklamalar! Türkiye olmasaydı bizi Gazze’ye çevirirlerdi
KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre’den Akit’e flaş açıklamalar! Türkiye olmasaydı bizi Gazze’ye çevirirlerdi

Gündem

KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre’den Akit’e flaş açıklamalar! Türkiye olmasaydı bizi Gazze’ye çevirirlerdi

''Türk askeri çekilsin'' talebine ret: Gazze'yi gördükten sonra asla kabul etmeyiz
''Türk askeri çekilsin'' talebine ret: Gazze'yi gördükten sonra asla kabul etmeyiz

Gündem

''Türk askeri çekilsin'' talebine ret: Gazze'yi gördükten sonra asla kabul etmeyiz

Gazze peş peşe 3 füze ile vuruldu! Onlarca şehit var
Gazze peş peşe 3 füze ile vuruldu! Onlarca şehit var

Gündem

Gazze peş peşe 3 füze ile vuruldu! Onlarca şehit var

İstanbul 2 No'lu Barosu'ndan tüm dünyaya örnek Gazze adımı
İstanbul 2 No'lu Barosu'ndan tüm dünyaya örnek Gazze adımı

Gündem

İstanbul 2 No'lu Barosu'ndan tüm dünyaya örnek Gazze adımı

Müslüman ülkeler boykot etmeli! Bu komite Gazze katliamına kör
Müslüman ülkeler boykot etmeli! Bu komite Gazze katliamına kör

Gündem

Müslüman ülkeler boykot etmeli! Bu komite Gazze katliamına kör

Katliam sürüyor! Gazze'de şehit sayısı 40 bine yaklaştı
Katliam sürüyor! Gazze'de şehit sayısı 40 bine yaklaştı

Gündem

Katliam sürüyor! Gazze'de şehit sayısı 40 bine yaklaştı

Biz Gazze, Doğu Türkistan derken, o ülkede bir insanlık dramı yaşanıyor! ‘Filistin'den daha vahim'
Biz Gazze, Doğu Türkistan derken, o ülkede bir insanlık dramı yaşanıyor! ‘Filistin'den daha vahim'

Medya

Biz Gazze, Doğu Türkistan derken, o ülkede bir insanlık dramı yaşanıyor! ‘Filistin'den daha vahim'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23