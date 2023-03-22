Gazze'de ilk teravih!

Filistin’in Gazze Şeridi bölgesinde ilk teravih namazı kılındı. Gazze Şeridi'ndeki camileri dolduran Filistinliler, ülkelerinin İsrail işgalinden kurtulması ve İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinlilerin serbest bırakılması için dua etti.

Suudi Arabistan, dün yaptığı açıklamada Ramazan ayı hilalinin görünmediğini duyurmuştu. Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada ise, Şaban ayının bugün tamamlanacağı ve perşembe günü de Ramazan ayının ilk günü olacağı ifade edilmişti.

Suudi Arabistan’ın yanı sıra Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Kuveyt, Bahreyn, Somali, Irak, Yemen, Tunus, Suriye, Cibuti, Filistin, Lübnan, Fas ve Sudan’da da Ramazan ayının ilk günü yarın olarak duyurulmuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO