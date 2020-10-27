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Aktüel Gazze'de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı tutumu protesto edildi
Aktüel

Gazze'de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı tutumu protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 17:11:42 -
Gazze'de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı tutumu protesto edildi

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'nde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması ve İslam karşıtı tutumu protesto edildi.

Hamas'a bağlı Gençlik Dairesi Hareketi'nin çağrısı üzerine Gazze Şeridi'ndeki Fransız Kültür Merkezi önünde düzenlenen gösteriye onlarca Filistinli katıldı.

Göstericiler, Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunan Fransa'ya tepkilerini ifade eden Arapça ve Fransızca pankartlar taşıdı.

Gençlik Dairesi Hareketi Sözcüsü Hani el-Halebi, yaptığı açıklamada, "Halklar arasındaki diyalog ve hoşgörü kültürünün güçlendirilmeye çalışıldığı bir dönemde, Hazreti Muhammed aleyhindeki açıklamaları menfur bir suç olarak görüyoruz." dedi.

Halebi, Macron'un Hazreti Muhammed hakkındaki sorumsuz ve halklar arasında nefret kültürünü yaymayı hedefleyen açıklamalarını kınadıklarını söyledi.

- "Fransız ürünleri piyasadan çekilmeli"

İslam'a ve Müslümanlara haksız şekilde yapılan saldırılan ve gerçeğin çarpıtıldığı bu hakaretlerin yansımaları konusunda uyarıda bulunan Halebi, şunları kaydetti:

"Macron'un Hazreti Muhammed'e yönelik hakaretlerine yanıt olarak Fransız ürünlerini boykot kampanyasına uyulması gerekiyor. Fransız ürünleri piyasadan çekilmeli ve ithalatı yasaklanmalı."

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması tartışmalara ve İslam dünyasında protestolara yol açtı. Macron son dönemde yaptığı bir açıklamada, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.

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