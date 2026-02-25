Gazze'de ateşkesten bu yana şehit sayısı 618'e yükseldi

Siyonist İsrail, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese ve Ramazan ayına rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Enkaz alanlarında önceki saldırılarda yaşamını yitiren 6 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 618'e, yaralı sayısı bin 663'e yükseldi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 72 bin 82'ye, yaralı sayısı 171 bin 761'e ulaştı.