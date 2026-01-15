Gazze yavaş yavaş ölüyor! İnsanlar soğuktan hayatlarını kaybediyor

Kış mevsiminin başlangıcından bu yana şiddetli soğuk nedeniyle Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükselirken, evlerin çökmesi ve 7 bin çadırın sürüklenmesi sonucu toplam can kaybı 24’e ulaştı.

Gazze’deki Hükümet Medya Ofisi’nden yapılan açıklamada; “Gazze Şeridi’ni yeniden etkisi altına alan şiddetli soğuk hava dalgalarının yol açtığı felaket boyutundaki insani sonuçlara karşı uyarıda bulunuyoruz. Bu durum, devam eden soykırım ve boğucu abluka koşulları altında; konutların ve altyapının büyük ölçüde tahrip edilmesi, ayrıca bir buçuk milyondan fazla Filistinlinin, en temel insani yaşam koşullarından yoksun zorunlu göç kamplarına sürülmesiyle daha da ağırlaşmaktadır. Belgelenmiş saha verilerine göre, kış mevsiminin başlamasından bu yana şiddetli soğuk hava dalgaları nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı 7’ye yükselmiştir. Soykırım suçunun başlangıcından itibaren Salı günü, 13 Ocak 2026 tarihine kadar toplam can kaybı 24’e ulaşmış, bu kişilerin tamamı zorunlu barınma kamplarında yaşayan yerinden edilmiş sivillerden oluşmuş; bunların 21’i çocuk olmuştur. Buna ek olarak, şiddetli rüzgârlar ve etkili alçak basınç sistemi nedeniyle iki gün içinde 7.000 çadır sürüklenmiş ve kullanılamaz hâle gelmiştir” denildi.

“ULUSLARARASI TOPLUMU ÇOK GEÇ OLMADAN HAYATTA KALANLARIN KURTARILMASI İÇİN HAREKETE GEÇMEYE ÇAĞIRIYORUZ”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu veriler, özellikle ısınma imkânlarının neredeyse tamamen yokluğu, güvenli barınma alanlarının bulunmaması, battaniye ve kışlık giysi konusundaki ciddi yetersizlikler ile insani yardımların yeterli miktarda girişine yönelik kısıtlamaların sürmesi bağlamında, en kırılgan grupların yaşamını tehdit eden insani felaketin giderek derinleştiğine dair son derece tehlikeli bir göstergedir. Önceki açıklamamızda, bu alçak basınç sistemi ve yaklaşmakta olan diğer meteorolojik sistemlerin beraberinde getirdiği dondurucu soğuk ve sert hava koşullarının sonuçları konusunda güçlü biçimde uyarıda bulunmuştuk. Bu insani felaket tablosu, acil bir müdahale gerçekleşmediği takdirde, özellikle çocuklar, hastalar ve yaşlılar arasında can kayıplarının artacağına işaret etmektedir. Bu ölümcül sonuçların ve işlenen suçların tam ve doğrudan sorumluluğunu İsrail işgaline yüklüyor, bunları yavaş öldürme, aç bırakma ve zorla yerinden etme politikalarının bir uzantısı olarak değerlendiriyoruz. Uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletleri ve insani ile insan hakları kuruluşlarını; derhâl ve gecikmeksizin güvenli barınma merkezlerinin sağlanması, ısınma ve acil yardım malzemelerinin hiçbir kısıtlama olmaksızın bölgeye ulaştırılması ve çok geç olmadan hayatta kalanların kurtarılması için harekete geçmeye çağırıyoruz”