Gazze şehitleri için gıyabi cenaze namazına davet!

Gazze'deki acımasız işgalin son bulması ve Filistin'in özgürlüğü için İstoç Camii’nde toplanılıyor. Gösteri, 28 Haziran Cuma günü saat 14.00’te başlayacak.

İstoç Camii Metro Durağı’nda düzenlenecek etkinlikte, Cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacak ve basın açıklaması yapılacak.

İHH'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İHH İnsani Yardım Vakfı İstoç Temsilciliği tarafından, işgalci İsrail’in Gazze'deki insanlık dışı saldırılarına tepki göstermek amacıyla basın açıklaması yapılacak. Açıklama, İstoç Camii’nde kılınacak Cuma namazı ve gıyabi cenaze namazının ardından saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

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İşgalci İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde Gazze’deki katliamlarına devam ediyor. Saldırılarda; kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve siviller hedef alınıyor, insani yardımların şehre girişinin engellenmesiyle, sağ kalan insanlar da açlık ve salgın hastalık riskleriyle karşı karşıya bırakılıyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı İstoç Temsilciliği tarafından, işgalci İsrail’in Gazze ve Filistin’deki saldırılarına karşı basın açıklaması yapılacak. Açıklamanın öncesinde, saldırılarda şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılınacak, dualar edilecek.