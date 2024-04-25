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Dünya Gazze Sağlık Bakanlığından 'jeneratör' uyarısı!
Dünya

Gazze Sağlık Bakanlığından 'jeneratör' uyarısı!

Yeniakit Publisher
2024-04-25 15:54:00 -
Gazze Sağlık Bakanlığından 'jeneratör' uyarısı!

Gazze Sağlık Bakanlığı, yakıt sıkıntısı nedeniyle yakında hastanelerdeki jeneratörlerin duracağını bildirdi.

Gazze Sağlık Bakanlığı, yakıt sıkıntısı nedeniyle yakında hastanelerdeki jeneratörlerin duracağını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, hastanelerdeki elektrik jeneratörlerinin, onları çalıştırmak için gerekli yakıtın bulunmaması nedeniyle yakında duracağı konusunda uyardı.

Bakanlık, tüm ilgili, uluslararası ve insani kuruluşlara, hastalara hizmet vermeye devam etmek ve hayatlarını kurtarmak için müdahale etmeye ve gerekli yakıtı hızla sağlamaya çağırdı. (İLKHA)

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