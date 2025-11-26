Gazze için tarihi çağrı! Gazze’ye yürüyelim

Dünya genelinde vicdan sahibi milyonlar Gazze için ayağa kalktı. Sivil toplum kuruluşları, aktivistler ve çok sayıda siyasi isim, İsrail’e karşı daha sert ve somut adımlar atılması için çağrı yaptı: Denizden yüzlerce gemiyle, karadan binlerce insanla Gazze’ye yürüyelim. İsrail’e abluka uygulayalım!

"Gazze’de masum siviller katledilirken, dünyanın dört bir yanından vicdan sahipleri ayağa kalktı: Artık kınama yetmez, İsrail’e karşı topyekûn abluka zamanı!"

İsrail hareket edemez hale getirilmeli

Yapılan çağrılarda İsrail'in yalnızlaştırılması ve işlediği insanlık suçlarının cezasız kalmaması için çağrılar peş peşe yapılıyor;

Denizlerden yüzlerce gemi ve tekne karadan binlerce kişi Gazze'ye gitmeli. İsrail abluka altına alınmalı ve hareket edemez hale getirilmeli.

İsrail’e giden tüm deniz yolları kapatılsın.

İsrail limanlarına giden gemiler limanlara alınmasın.

Tüm ülkeler hava sahalarını İsrail uçaklarına kapatsın.

Ticaret dursun, boykotlar büyüsün.

Gazze için küresel konvoy hazırlığı

Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede gönüllüler deniz yoluyla Gazze’ye yardım ulaştırmak için hazırlık içinde. İnsan hakları örgütleri, yardım kuruluşları ve aktivist gruplar, “Gazze’ye Özgürlük Filosu” adı altında dev bir deniz konvoyu oluşturmak için çalışıyor. Amaç, hem ablukanın delindiğini göstermek hem de dünyaya güçlü bir mesaj vermek.

Ticaret dursun, boykotlar büyüsün

İsrail ile bazı ülkeler arasında devam eden ticaret ise kamuoyunda büyük tepki topluyor. Her geçen gün büyüyen boykot çağrıları, market raflarından uluslararası fuarlara kadar etkisini hissettiriyor. Özellikle İslam ülkelerine, İsrail ile her türlü ekonomik, diplomatik ve askeri ilişkinin kesilmesi yönünde baskılar artıyor.

Savaş suçlarına her geçen gün bir yenisini daha ekleyen İsrail’e yönelik uluslararası baskının artırılması gerektiğini belirten STK’lar, bu adımların sadece bir tepki değil, bir insanlık görevi olduğuna vurgu yaptı.

YENİ AKİT OLARAK İNSANLIK VİCDANININ SESİ OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ. GAZZE HALKININ YANINDA, ZULMÜN KARŞISINDAYIZ