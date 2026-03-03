  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
DEM ile Netanyahu aynı kafada: İran'da tek çözüm rejim değişikliği... AFAD duyurdu! Karadeniz'de korkutan deprem Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri Fiyatlar ikiye katlandı! Avrupa'da gaz sancısı İran'a kimsenin vermediği desteği Kim Jong Un verdi: İsteyin hemen gönderelim! Bir tanesi bile İsrail'i yok eder İran dünyanın şah damarını kesti: Körfez'de gemi kuyruğu: Yüzlerce tanker umman Denizi'nde mahsur kaldı Manisa yatırımı havada kalan BYD'den beklenmedik Türkiye kararı! Bir anda sonlandırdılar İsrail'de Türk gazeteciler gözaltına alındı! Tepkiler çığ gibi geldi Trump'tan sosyal medyada sürpriz paylaşım: 'Dünyaya alay konusu olduk' Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz için tüm önlemleri aldık
Oruç Gazze için 200 gemi ve tekneden oluşan filo hazırlanıyor
Oruç

Gazze için 200 gemi ve tekneden oluşan filo hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın basın mensuplarına yönelik düzenlediği iftar programında konuşan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, “Belli ki Amerika bir hazırlık yapıyor, İsrail bir hazırlık yapıyor ve bu ateşkes geçici bir ateşkes. Biz elimizdeki gücü niye değerlendirmeyelim? O da halkların ittifakı. Şu anda dünya halklarını tekrar harekete geçirmek üzere çalışmalara başladık. 200 gemi ve tekneden oluşan bir filonun hazırlığı içerisindeyiz” dedi.

İstanbul Fatih'te düzenlenen iftar programına ulusal, uluslararası ve yerel medyada görevli çok sayıda medya mensubu katıldı. Medya kuruluşlarından genel yayın yönetmenleri, haber müdürleri, muhabirler, editörler ve kameramanların bulunduğu iftar programında konuşan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Gazze’de İsrail’in işgali sebebiyle gıda krizinin yaşandığını, kanser hastalarının tedavi göremediğini ve sağlık hizmetlerinin durma noktasına geldiğini belirtti. Yıldırım, “Belli ki Amerika bir hazırlık yapıyor, İsrail bir hazırlık yapıyor ve bu ateşkes geçici bir ateşkes. O zaman biz de durmayacağız. Su uyur, düşman uyumaz. Biz elimizdeki gücü niye değerlendirmeyelim? O da halkların ittifakı. Şu anda dünya halklarını tekrar harekete geçirmek üzere çalışmalara başladık. Sizden ricam tüm gücünüzle destek vermeniz” dedi.

 

“Filo için 150 ülkeden destek var”

Yıldırım, Gazze’deki ablukayı delmek ve işgalin son bulması için 200 gemilik yeni bir filonun hazırlığı içinde olduklarını belirtti. Yıldırım, “Çoğunluğu Avrupa’da olacak. Kuzey Afrika’dan ve Asya’dan destekler var. 150 ülkeden destek var. Aynı dönemde yürüyüşler organize edilecek. Refah Kapısı’nı kapatıyorlar. Neden kapatıyorlar? Çünkü Gazzelileri tamamen yok etmek istiyorlar. Ama biz bunları rahatsız edeceğiz. Dünya halklarını harekete geçireceğiz. Allah nasip ederse 150 ülkeden aktivistler, parlementerler, sanatçılar, doktorlar olacak. Bazı gemiler tıbbi gemiler olacak doktorlar binecek, bazı gemiler eğitim gemileri olacak, eğitimciler binecek. Çok iyi bir kamuoyu oluşturmamız lazım. Bu kamuoyunu oluşturduğumuz zaman Refah Kapısı açılacak inşallah. Gemiler yola çıkma iradesini net olarak ortaya koyduğu zaman dünya tekrar hareketlenmesin diye gevşemeler olacak. Gazze’ye girişine izin verilmeyen yiyeceklere izin verilecek. Çimentoya bile izin verilecek. Yeter ki bu iradeyi ortaya koyalım” ifadelerini kullandı.

 

“Amerikan halkı da siyonizmden rahatsız”

Amerikan halkının da siyonizmden rahatsız olduğunun altını çizen Yıldırım, “Dünya siyonizminin merkezi Amerika’dır. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın çoğu siyonist Yahudilerden oluşuyor. Amerika halkı bunu fark etti ve rahatsız. Biz Amerikan halkının da Avrupa halkının da tüm milletlerin de özgürleşmesi için mücadele veriyoruz. Bu mücadelemiz insanlık mücadelesidir” diye konuştu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23