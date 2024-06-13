Gazze çağrısını yineleyecek! Liseliler sınıfı geçti ama insanlık sınıfta kaldı

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Türkiye’de üniversite öğrencilerinden sonra şimdi de lise öğrencileri Gazze için ses yükseltti. Filistin için eğitim-öğretim yılının son günlerinde bir araya gelen liseli gençler “Evet ben sınıfı geçtim, peki ya insanlık?” diye sordu. Akranları tatile çıkmaya hazırlanırken onlar bir araya geldi ve Liseli Gençler İntifadasını başlattı. Saraçhane Parkı’nda Filistin ve Doğu Türkistan için 6 dilde basın açıklaması yapan liseliler dünyaya “Filistin’de zulmü durdurun” diye seslendi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ve dua ile son bulan eylemde, liseli gençler adına konuşan Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Hüseyin Şahin, “Cuma günü alacağımız karneler bizi mutlu etmiyor. Çünkü Gazze’de 10 binlerce çocuk karne alamadan şehid edildi. Tüm dünyayı bir an önce bu zulmü durdurmaya çağırıyoruz” dedi.